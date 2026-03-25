Почему иностранцы открывают бизнес в Украине?
По итогам 2025 года иностранцы активно регистрировали бизнес в Украине, причем речь не только о крупных инвестициях, но и о малом и среднем бизнесе, пишет Опендатабот.
Почти у четверти компаний есть владельцы с Кипра – 694 компании. Следуют граждане Германии – они отметились в 300 компаниях, и США - 292. Далее следуют Нидерланды (239 компаний), Великобритания (224), Австрия (187) и Польша (146). Стоит заметить, что у одной компании могут быть несколько владельцев.
Кто из иностранцев имеет бизнес в Украине / инфографика Опендатабот
К слову, Кипр и Нидерланды уже давно остаются ключевыми "хабами" для структурирования украинского бизнеса. Речь идет о компаниях, которые имели доход от 100 миллионов гривен согласно финансовой отчетности за 2025 год.
Чаще всего иностранцы выбирают такие отрасли:
- оптовая торговля – 25,8%;
- сельское хозяйство – 8,9%;
- IT – 5,9%;
- поставки света, газа – 5,4%;
- розничная торговля – 4,3%.
Новый закон о налогообложении для компаний: как это может повлиять на бизнес Украины?
Как объяснил для 24 Канала экономист Олег Гетман, вероятность того, что новый налоговый законопроект заработает с 2027 года довольно низкая. Он прогнозирует, что это будет или с 2028 года, или в год, когда Украина присоединится к ЕС.
Кроме того, по мнению Гетмана, предприниматели неохотно будут переходить в случае принятия законопроекта на НДС, в частности он говорит, что это может сделать только от 20% до 30% ФЛП. А все остальные скорее всего воспользуются схемой дробления ФЛП, открыв его на кого-то из членов семьи.
Соответственно ожидать, что после изменения налогообложения цены на все товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС. В то же время их доля в общем товарообороте является сравнительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.
Общий доход ТОП-10 медицинских компаний Украины достиг 17,91 миллиардов гривен, что на 23% больше чем в прошлом году. Лидером остается Медицинский центр "Добробут" с 4,23 миллиарда гривен дохода, а "Дила" и "Синэво Украина" занимают соответственно второе и третье места.
Бизнес в Украине будет финансировать срочные ремонты дорог на 2,5 миллиона квадратных метров как часть гарантийных обязательств подрядчиков, тогда как государство будет финансировать основную часть в долг.
Компании из рейтинга ритейла в Индексе Опендатаботу 2026 заработали более 647 миллиардов гривен за прошлый год. В ТОП-10 компаний розничной торговли вошли "АТБ", "Сильпо" и "Аврора", с порогом вхождения 30 миллиардов гривен дохода.