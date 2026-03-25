Почему иностранцы открывают бизнес в Украине?

По итогам 2025 года иностранцы активно регистрировали бизнес в Украине, причем речь не только о крупных инвестициях, но и о малом и среднем бизнесе, пишет Опендатабот.

Почти у четверти компаний есть владельцы с Кипра – 694 компании. Следуют граждане Германии – они отметились в 300 компаниях, и США - 292. Далее следуют Нидерланды (239 компаний), Великобритания (224), Австрия (187) и Польша (146). Стоит заметить, что у одной компании могут быть несколько владельцев.

Кто из иностранцев имеет бизнес в Украине / инфографика Опендатабот

К слову, Кипр и Нидерланды уже давно остаются ключевыми "хабами" для структурирования украинского бизнеса. Речь идет о компаниях, которые имели доход от 100 миллионов гривен согласно финансовой отчетности за 2025 год.

Чаще всего иностранцы выбирают такие отрасли:

оптовая торговля – 25,8%;

сельское хозяйство – 8,9%;

IT – 5,9%;

поставки света, газа – 5,4%;

розничная торговля – 4,3%.

Новый закон о налогообложении для компаний: как это может повлиять на бизнес Украины?

Как объяснил для 24 Канала экономист Олег Гетман, вероятность того, что новый налоговый законопроект заработает с 2027 года довольно низкая. Он прогнозирует, что это будет или с 2028 года, или в год, когда Украина присоединится к ЕС.

Кроме того, по мнению Гетмана, предприниматели неохотно будут переходить в случае принятия законопроекта на НДС, в частности он говорит, что это может сделать только от 20% до 30% ФЛП. А все остальные скорее всего воспользуются схемой дробления ФЛП, открыв его на кого-то из членов семьи.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Соответственно ожидать, что после изменения налогообложения цены на все товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС. В то же время их доля в общем товарообороте является сравнительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.

