Кто попал в рейтинг ТОП-10 компаний розничной торговли?

Компании из Индекса 2026 заработали больше, чем бизнесы из прошлогоднего рейтинга, пишет Опендатабот.

Порог вхождения в топ-10 заметно поднялся: если год назад достаточно было около 20 миллиардов гривен дохода, то теперь – уже 30 миллиардов.

По итогам 2025 года группа компаний "АТБ" уплатила 37,88 миллиардов гривен налогов и сборов – на 32% больше, чем годом ранее. В прошлом году клиенты "АТБ" в разных уголках страны сделали более 1 миллиарда покупок – и это рекорд для продовольственного ритейла,

– отметили в АТБ.

Итак, в ТОП лидеров среди ритейла вошли следующие компании:

Первое место сохраняет "АТБ". За 2025 год сеть получила 247,35 миллиардов дохода, что составляет более трети оборота всей десятки. За год выручка компании увеличилась на 18%. Второе место уже четвертый год подряд занимает "Сильпо". Компания получила 106,07 миллиардов гривен дохода, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом ее прибыль выросла больше всего среди всех участников рейтинга – в 7,5 раз. На третьей позиции держится сеть "Аврора". Ее оборот вырос на 30% и достиг 49,25 миллиардов. В то же время именно эта компания стала самой прибыльной в рейтинге: ее чистая прибыль за год составила 4,52 миллиарда. Сеть "Фора" заняла четвертое место. Ее доход вырос на 27%, до 44,34 миллиардов гривен, а прибыль увеличилась почти втрое – до 394,5 миллионов. В пятерку лидеров вернулась сеть техники Comfy. В 2025 году компания получила 39 миллиардов гривен дохода, что на 12% больше, чем годом ранее. Однако ее прибыль сократилась почти вдвое.

Работа во время войны означает постоянное балансирование между операционной стабильностью, безопасностью команды и многочисленными рисками – от обстрелов до энергетических вызовов. Одной из главных задач для сети "Аврора" было обеспечить непрерывную работу более 1 800 магазинов по всей стране. Несмотря на сложные условия, в 2025 году компания открыла 235 новых магазинов и уплатила более 8,6 миллиардов гривен налогов и сборов, войдя в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков Украины,

– отмечают в сети "Аврора".

Доход ТОП-10 компаний / инфографика Опендатабот

Новости украинского бизнеса