Что такое франшиза?

Так франшиза – это договор, который подписывают владелец бизнеса и третье лицо, о чем объяснили на сайте OLX.

Покупатель таким образом имеет легитимную возможность открыть свое дело. Однако всегда под наблюдением продавца.

Но покупатель использует:

имя бренда;

его технологии;

различное оборудование;

репутацию торговой марки и тому подобное.

То есть франшиза предоставляет право вести бизнес под чужим брендом. В частности покупатель периодически платит за использование объектов интеллектуальной собственности. Такие платежи называются "роялти".

Рассчитывают их как процент от продаж или устанавливают фиксированный размер,

– объяснили в тексте.

Интересно! "Франчайзинг" регулируется статьями 1115 – 1129 главы 76 Гражданского кодекса Украины и называется "коммерческая концессия".

Франчайзинг делится на три вида:

Товарный или франчайзинг продукта - речь идет о поставке готовых продуктов. Производственный – франчайзи получает право на изготовление и продажу товаров по конкретным технологиям. Деловой – право предоставляется еще и структуру бизнеса с его лицензиями и принципами работы.

Франшиза имеет немало плюсов:

Снижение рисков – уже сразу есть планирование расходов и прибыли, а потребности в анализе рынка нет. Репутация - целевая аудитория уже знает о бренде, не нужно выстраивать имидж с нуля. Бизнес-модель уже существует. Окупаемость – уже не нужны расчеты, мониторинг и тому подобное. Льготы для кредитования – легко получить займ на этот вид ведения бизнеса. Поддержка от франчайзера – владелец заинтересован в поддержке и предоставляет максимум помощи.

Однако существуют и свои минусы:

Жесткие границы договора жесткие. Паушальный или первоначальный взнос. Зависимость от владельца.

Франчайзер может заранее предоставить список поставщиков, с которым вы не всегда будете согласны. Локация для создания точки тоже обсуждается. В зависимости от района стоимость аренды может увеличиваться,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Компания Franchise Group привела примеры успешных франшиз. Среди таких бизнесов в Украине – "Франс.уа", "Шериф", NAI.

