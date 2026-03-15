Що таке франшиза?

Так франшиза – це договір, який підписують власник бізнесу та третя особа, про що пояснили на сайті OLX.

Читайте також Без черг і зайвих папірців: як зареєструвати ФОП онлайн через Дію

Покупець таким чином має легітимну можливість відкрити свою справу. Проте завжди під наглядом продавця.

Але покупець використовує:

ім’я бренду;

його технології;

різне обладнання;

репутацію торгової марки тощо.

Тобто франшиза надає право вести бізнес під чужим брендом. Зокрема покупець періодично сплачує за використання об’єктів інтелектуальної власності. Такі платежі називаються "роялті".

Розраховують їх як відсоток від продажів або встановлюють фіксований розмір,

– пояснили у тексті.

Цікаво! "Франчайзинг" регулюється статтями 1115 – 1129 глави 76 Цивільного кодексу України та має назву "комерційна концесія".

Франчайзинг ділиться на три види:

Товарний або франчайзинг продукту — йдеться постачання готових продуктів. Виробничий – франчайзі отримує право на виготовлення та продаж товарів за конкретними технологіями. Діловий – право надається ще й структуру бізнесу з його ліцензіями та принципами роботи.

Франзиша має чимало плюсів:

Зниження ризиків – вже одразу є планування витрат та прибутку, а потреби в аналізуванні ринку немає. Репутація — цільова аудиторія вже знає про бренд, не потрібно вибудовувати імідж з нуля. Бізнес-модель вже існує. Окупність – вже не потрібні розрахунки, моніторинг тощо. Пільги для кредитування – легко отримати позику на цей різновид ведення бізнесу. Підтримка від франчайзера – власник зацікавлений у підтримці та надає максимум допомоги.

Однак існують й свої мінуси:

Жорсткі межі договору жорсткі. Паушальний або первісний внесок. Залежність від власника.

Франчайзер може заздалегідь надати список постачальників, з яким ви не завжди будете згодні. Локація для створення точки теж обговорюється. Залежно від району вартість оренди може збільшуватися,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Компанія Franchise Group навела приклади успішних франшиз. Серед таких бізнесів в Україні – "Франс.уа", "Шериф", NAI.

Що ще слід знати про бізнес в Україні?