Станом на 4 березня фінансову звітність подали 381,9 тисяч компаній, пише YouControl.

Дивіться також ФОПам почали надсилати "листи щастя": що треба обов'язково перевірити

У ТОП-10 лідерів за чистим доходом від реалізації потрапили:

Серед компаній-лідерів половина перебуває у державній власності.

У 2022 році 12 197 компаній в Україні змінили місце реєстрації, зокрема найбільше у сфері оптової торгівлі. Київ залишається найбільш популярним напрямком для релокації.

У 2025 році підприємці сплатили 59,88 мільярдів гривень єдиного податку, що на 9% більше ніж раніше. Найбільше податку сплачено у Києві (13,2 мільярдів гривень), Львівській (5,4 мільярдів) та Дніпропетровській областях (5,2 мільярдів).