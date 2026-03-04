Какие компании получили больше всего доходов в 2025 году?
По состоянию на 4 марта финансовую отчетность подали 381,9 тысяч компаний, пишет YouControl.
В ТОП-10 лидеров по чистому доходу от реализации попали:
- ООО "Д.Трейдинг" – 292,4 миллиарда гривен (+35,5%)
- НАЭК Энергоатом – 254,7 миллиардов гривен (+23,0%)
- ООО "АТБ-Маркет" – 247,3 миллиардов гривен (+18,4%)
- ГК "Нафтогаз Трейдинг" – 130,3 миллиардов гривен (+4,3%)
- НАК "Нафтогаз Украины" – 124,6 миллиардов (-21,1%)
- ООО "ДЛ Солюшн" – 114,1 миллиардов гривен (+29,6%)
- ООО "Сильпо-Фуд" – 106,1 миллиардов гривен (+14,0%)
- ООО "Кернел-Трейд" – 105,9 миллиардов гривен (+16,5%)
- АО "Укрнафта" – 99,4 миллиардов гривен (-5,5%)
- АО "Укрзализныця" – 89,0 миллиардов гривен (-13,5%)
Среди компаний-лидеров половина находится в государственной собственности.
Новости украинского бизнеса
В 2022 году 12 197 компаний в Украине изменили место регистрации, в частности больше всего в сфере оптовой торговли. Киев остается наиболее популярным направлением для релокации.
В 2025 году предприниматели уплатили 59,88 миллиардов гривен единого налога, что на 9% больше чем раньше. Больше всего налога уплачено в Киеве (13,2 миллиардов гривен), Львовской (5,4 миллиардов) и Днепропетровской областях (5,2 миллиардов).
Украинцы зарегистрировали в Польше почти сотню тысяч ФЛП, что свидетельствует об активном развитии бизнеса украинских беженцев. Присутствие украинцев в ЕС способствует экономическому росту, например, в Польше украинцы составляют 2,7% ВВП.