Какой бизнес чаще всего переезжает и куда?

В прошлом году 12 197 компаний переехали на другое место, пишет Опендатабот.

Активнее всего переезжают компании в сфере оптовой торговли – почти каждая третья компания из перечня, а именно 3 798 бизнесов. Далее следуют компании из сферы строительства (732 компании или 6%), недвижимости (645 или 5%), сельского хозяйства (639 или 5%) и розничной торговли (526 или 4%):

Больше всего компаний переехали из Киева в Киевскую область – 779.

В обратном направлении, из области в столицу, – 663 компании.

Также среди лидеров маршруты Киев – Днепропетровщина (565), Киев – Харьковщина (521) и Днепропетровщина – Киев (501).

Среди регионов, куда бизнес переезжает, то Киев также лидирует – 11 765 компаний или 28,3% всех релокаций выбрали именно столицу. Из-за переезда компаний стало больше в 8 регионах. Так, больше всего бизнесов прибавилось на прифронтовых Харьковской (+553) и Запорожской областях (+419 бизнесов).

Крупнейшие компании, которые релоцировались

Три компании, попавшие в Индекс Опендатаботу 2025, также релоцировались в прошлом году.

Медицинская лаборатория "Эскулаб" вернулась обратно из столицы на Львовщину;

вернулась обратно из столицы на Львовщину; Страховая компания "АСКО ДС" переехала из Донецкой области в Киев;

переехала из Донецкой области в Киев; "АНОРБИС-СТ", работающая в оптовой торговле, выбрала Днепропетровскую область вместо столицы.

В перечень крупнейших релокантов по доходам вошли и другие компании с миллиардными оборотами.

Лидером стала компания "ЗЕ.ТЕК" с доходом 14,17, которая переехала из Киева в Ровенскую область и работает в сфере поставок электроэнергии и газа. Также Кураховская ТЭС релокувалася из Донецкой области в Запорожскую.

Среди других крупных игроков – "Укравиасистем", "Мит Пром", "Стиллаква", "Буский консервный завод" и "Якобз Дау Эгбертс Украина", которые, преимущественно, выбрали новым местом регистрации Киев.

