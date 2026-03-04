Какой бизнес чаще всего переезжает и куда?

В прошлом году 12 197 компаний переехали на другое место, пишет Опендатабот.

Активнее всего переезжают компании в сфере оптовой торговли – почти каждая третья компания из перечня, а именно 3 798 бизнесов. Далее следуют компании из сферы строительства (732 компании или 6%), недвижимости (645 или 5%), сельского хозяйства (639 или 5%) и розничной торговли (526 или 4%):

  • Больше всего компаний переехали из Киева в Киевскую область – 779.
  • В обратном направлении, из области в столицу, – 663 компании.
  • Также среди лидеров маршруты Киев – Днепропетровщина (565), Киев – Харьковщина (521) и Днепропетровщина – Киев (501).

Среди регионов, куда бизнес переезжает, то Киев также лидирует – 11 765 компаний или 28,3% всех релокаций выбрали именно столицу. Из-за переезда компаний стало больше в 8 регионах. Так, больше всего бизнесов прибавилось на прифронтовых Харьковской (+553) и Запорожской областях (+419 бизнесов).

Крупнейшие компании, которые релоцировались

Три компании, попавшие в Индекс Опендатаботу 2025, также релоцировались в прошлом году.

  • Медицинская лаборатория "Эскулаб" вернулась обратно из столицы на Львовщину;
  • Страховая компания "АСКО ДС" переехала из Донецкой области в Киев;
  • "АНОРБИС-СТ", работающая в оптовой торговле, выбрала Днепропетровскую область вместо столицы.

В перечень крупнейших релокантов по доходам вошли и другие компании с миллиардными оборотами.

Лидером стала компания "ЗЕ.ТЕК" с доходом 14,17, которая переехала из Киева в Ровенскую область и работает в сфере поставок электроэнергии и газа. Также Кураховская ТЭС релокувалася из Донецкой области в Запорожскую.

Среди других крупных игроков – "Укравиасистем", "Мит Пром", "Стиллаква", "Буский консервный завод" и "Якобз Дау Эгбертс Украина", которые, преимущественно, выбрали новым местом регистрации Киев.

Новости украинского бизнеса

  • Укрпочта не получает дотаций или субсидий из госбюджета и самостоятельно зарабатывает. Компания уплатила более 3,6 миллиарда гривен налогов за 2025 год, включая единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, военный сбор, НДС и другие налоги.

  • Украинцы зарегистрировали в Польше почти сотню тысяч ФОПов, что свидетельствует об активном развитии бизнеса украинских беженцев. Присутствие украинцев в ЕС способствует экономическому росту, например, в Польше украинцы составляют 2,7% ВВП.

  • В январе 2026 года Россия ударила ракетой по фабрике Philip Morris в Харькове, нанеся ущерб на миллионы долларов. Харьковская фабрика остается остановленной с февраля 2022 года, а новую фабрику открыто во Львовской области в 2024 году.

  • В 2025 году предприниматели уплатили 59,88 миллиардов гривен единого налога, что на 9% больше чем раньше. Больше всего налога уплачено в Киеве (13,2 миллиардов гривен), Львовской (5,4 миллиардов) и Днепропетровской областях (5,2 миллиардов).