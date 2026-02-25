Какие ФЛП и сколько уплатили единого налога?

В 2025 году сумма единого налога выросла на 9%, пишет Опендатабот.

Предприниматели 3 группы заплатили 47,84 миллиардов гривен – это 80% от всей суммы. В Украине сейчас насчитывается 1,63 миллиона плательщиков единого налога, и почти половина из них работает именно на этой группе. ФЛП 2 группы зато перечислили 11,5 миллиардов гривен – это 19% всех поступлений. По сравнению с предыдущим годом сумма выросла сразу на 20%. Частично из-за того, что повысили фиксированный платеж: с 1 420 гривен в месяц до 1 600 гривен. Вместе с этим 1 группа ФЛП продолжает терять предпринимателей. За год их стало меньше на 19% – осталось 165,7 тысяч. Соответственно уменьшились и поступления – минус 15%. В целом они уплатили 537 миллионов гривен, что составляет менее 1% от всех поступлений.

Где больше всего плательщиков ЕН?

Больше всего единого налога традиционно платят в Киеве – 13,2 миллиардов гривен, или 22% от общей суммы. Далее следуют:

Львовская область (5,4 миллиардов гривен);

Днепропетровская область (5,2 миллиардов гривен).

Где уплатили больше всего ЕН / инфографика Опендатабот

Столица также лидирует по поступлениям от 3 группы – 11,6 миллиардов гривен, а среди второй группы – 1,5 миллиарда гривен.

В то же время в 1 группе больше всего заплатили предприниматели из Одесской области – 48 миллионов гривен. А среди фермеров (4 группа) впереди Волынская область, за ней – Хмельницкая.

Что надо знать о налогах для ФЛП в Украине?