Какие ФЛП и сколько уплатили единого налога?
В 2025 году сумма единого налога выросла на 9%, пишет Опендатабот.
- Предприниматели 3 группы заплатили 47,84 миллиардов гривен – это 80% от всей суммы. В Украине сейчас насчитывается 1,63 миллиона плательщиков единого налога, и почти половина из них работает именно на этой группе.
- ФЛП 2 группы зато перечислили 11,5 миллиардов гривен – это 19% всех поступлений. По сравнению с предыдущим годом сумма выросла сразу на 20%. Частично из-за того, что повысили фиксированный платеж: с 1 420 гривен в месяц до 1 600 гривен.
- Вместе с этим 1 группа ФЛП продолжает терять предпринимателей. За год их стало меньше на 19% – осталось 165,7 тысяч. Соответственно уменьшились и поступления – минус 15%. В целом они уплатили 537 миллионов гривен, что составляет менее 1% от всех поступлений.
Где больше всего плательщиков ЕН?
Больше всего единого налога традиционно платят в Киеве – 13,2 миллиардов гривен, или 22% от общей суммы. Далее следуют:
- Львовская область (5,4 миллиардов гривен);
- Днепропетровская область (5,2 миллиардов гривен).
Где уплатили больше всего ЕН / инфографика Опендатабот
Столица также лидирует по поступлениям от 3 группы – 11,6 миллиардов гривен, а среди второй группы – 1,5 миллиарда гривен.
В то же время в 1 группе больше всего заплатили предприниматели из Одесской области – 48 миллионов гривен. А среди фермеров (4 группа) впереди Волынская область, за ней – Хмельницкая.
Что надо знать о налогах для ФЛП в Украине?
Единый налог в рамках упрощенной системы налогообложения предусматривает упрощенный учет и отчетность для предпринимателей. В отдельных случаях для ФЛП могут применить повышенную ставку единого налога (15%). Это бывает, когда он превысил предельный доход, к примеру.
Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп повысился в 2026 году, стали известны новые суммы. Это 864,70 гривен вместо 800 гривен (10% минимальной заработной платы).
До 2027 года ФЛП на упрощенной системе налогообложения не будут обязательно плательщиками НДС. С 1 января 2027 года регистрация как плательщика НДС может стать обязательной, если их годовые доходы превышают 1 миллион гривен. Лимит могут изменить на 2 или 4 миллиона.
ФЛП на общей и упрощенной системе налогообложения должны платить ЕСВ в 2026 году, но есть исключения для льготных категорий. Например, пенсионеры и люди с инвалидностью, военные или ФЛП с оккупированных территорий.