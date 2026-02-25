У 2025 році сума єдиного податку зросла на 9%, пише Опендатабот.

Дивіться також Єдиний податок простими словами: кому потрібна "спрощенка" і як вона працює

Найбільше єдиного податку традиційно сплачують у Києві – 13,2 мільярдів гривень, або 22% від загальної суми. Далі йдуть:

Де сплатили найбільше ЄП / інфографіка Опендатабот

Столиця також лідирує за надходженнями від 3 групи – 11,6 мільярдів гривень, а серед другої групи – 1,5 мільярда гривень.

Водночас у 1 групі найбільше заплатили підприємці з Одеської області – 48 мільйонів гривень. А серед фермерів (4 група) попереду Волинська область, за нею – Хмельницька.

Єдиний податок у межах спрощеної системи оподаткування передбачає спрощений облік і звітність для підприємців. В окремих випадках для ФОПа можуть застосувати підвищену ставку єдиного податку (15%). Це буває, коли він перевищив граничний дохід, до прикладу.

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп підвищився у 2026 році, стали відомі нові суми. Це 864,70 гривень замість 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати).

До 2027 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування не будуть обов'язково платниками ПДВ. З 1 січня 2027 року реєстрація як платника ПДВ може стати обов'язковою, якщо їхні річні доходи перевищують 1 мільйон гривень. Ліміт можуть змінити на 2 або 4 мільйони.