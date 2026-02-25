Які ФОПи і скільки сплатили єдиного податку?
У 2025 році сума єдиного податку зросла на 9%, пише Опендатабот.
- Підприємці 3 групи заплатили 47,84 мільярдів гривень – це 80% від усієї суми. В Україні зараз налічується 1,63 мільйона платників єдиного податку, і майже половина з них працює саме на цій групі.
- ФОПи 2 групи натомість перерахували 11,5 мільярдів гривень – це 19% усіх надходжень. Порівняно з попереднім роком сума зросла одразу на 20%. Частково через те, що підвищили фіксований платіж: з 1 420 гривень на місяць до 1 600 гривень.
- Разом з цим 1 група ФОП продовжує втрачати підприємців. За рік їх стало менше на 19% – залишилося 165,7 тисяч. Відповідно зменшилися й надходження – мінус 15%. Загалом вони сплатили 537 мільйонів гривень, що становить менш як 1% від усіх надходжень.
Де найбільше платників ЄП?
Найбільше єдиного податку традиційно сплачують у Києві – 13,2 мільярдів гривень, або 22% від загальної суми. Далі йдуть:
- Львівська область (5,4 мільярдів гривень);
- Дніпропетровська область (5,2 мільярдів гривень).
Де сплатили найбільше ЄП / інфографіка Опендатабот
Столиця також лідирує за надходженнями від 3 групи – 11,6 мільярдів гривень, а серед другої групи – 1,5 мільярда гривень.
Водночас у 1 групі найбільше заплатили підприємці з Одеської області – 48 мільйонів гривень. А серед фермерів (4 група) попереду Волинська область, за нею – Хмельницька.
Що треба знати про податки для ФОПів в Україні?
Єдиний податок у межах спрощеної системи оподаткування передбачає спрощений облік і звітність для підприємців. В окремих випадках для ФОПа можуть застосувати підвищену ставку єдиного податку (15%). Це буває, коли він перевищив граничний дохід, до прикладу.
Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп підвищився у 2026 році, стали відомі нові суми. Це 864,70 гривень замість 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати).
До 2027 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування не будуть обов'язково платниками ПДВ. З 1 січня 2027 року реєстрація як платника ПДВ може стати обов'язковою, якщо їхні річні доходи перевищують 1 мільйон гривень. Ліміт можуть змінити на 2 або 4 мільйони.
ФОПи на загальній та спрощеній системі оподаткування мають сплачувати ЄСВ у 2026 році, але є винятки для пільгових категорій. Наприклад, пенсіонери та люди з інвалідністю, військові чи ФОПи з окупованих територій.