Чому ФОП надходять листи про податковий борг?

Підприємці можуть отримувати листи про заборгованість, проте дані в них можуть бути застарілими чи неточними, каже податковий консультант Михайло Смокович.

Відправляють листи в електронці, масовою розсилкою. Повідомляють про наявність податкового боргу. Таке інформування – це ок. Не завжди ці листи актуальні, але якщо отримали – заходимо в кабінет платника і перевіряєм,

– говорить Смокович.

Як ФОПу перевірити, чи є борг?

Такий борг може бути нараховано, якщо підприємець не сплатив:

ЄСВ;

єдиний податок;

або інший податок.

Щоб з’ясувати реальний стан справ, варто зайти до електронного кабінету платника податків. Саме там можна побачити актуальну інформацію: чи є заборгованість, переплата або все сплачено вчасно:

У кабінеті відображається повна історія руху коштів і всі нарахування.

Далі потрібно перевірити розрахунки з бюджетом: обрати конкретний податок, переглянути баланс, наявність переплат або боргу.

Чи можуть у ФОПа забрати житло за борги?

Відповідно до статті 52 Цивільного кодексу України, фізична особа-підприємець відповідає за борги, які виникли через підприємницьку діяльність, усім майном, яке їй належить.

Тому якщо у підприємця виникає податковий борг, борг перед банком, контрагентами або є рішення суду про стягнення грошей, відповідальність може поширюватися не тільки на бізнес-рахунки чи обладнання, а й на особисті гроші, авто, нерухомість та інше майно.

Водночас закон передбачає мінімальний захист житла. Є визначений перелік майна, на яке не можна звертати стягнення. До нього може належати єдине житло боржника, якщо воно є місцем постійного проживання та не перевищує встановлені соціальні норми площі.

Як податкова стягує борги ФОПів?