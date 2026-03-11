Как выросло количество клиентов и ресторанов McDonald's в Украине?

ПИИ "МакДональдс Юкрейн Лтд." инвестировал в сеть 4,84 миллиарда гривен в 2022 – 2025 годах, пишет "Интерфакс-Украина".

В 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила пять существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области – в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном на Киевщине и в Липинах недалеко от Луцка.

Количество клиентов за 2025 год выросло на 17%. Уровень удовлетворенности клиентов сети в 2025 году вырос до 98,3% по сравнению с 96,7% в 2024 году.

Отдельным направлением развития стала цифровизация сервисов:

В течение года компания совершенствовала мобильное приложение и продолжила внедрять терминалы самообслуживания во всех заведениях.

Сейчас 85% заказов в зале ресторанов оформляются через терминалы самообслуживания.

Новая функция "Мобильный заказ" за первые два месяца работы обеспечила более 100 тысяч заказов.

В 2026 году McDonald's планирует и дальше расширять сеть и укреплять присутствие в регионах Украины. В начале этого года компания открыла уже два новых ресторана – в Ирпене и Киеве.

К слову, сейчас в сети смеются с директора МакДональдза, который снял дегустацию бургера, пишет NYP.

Сначала в сети появилось видео, где Крис Кемпчински очень осторожно дегустирует бургер. Он несколько перестарался с осторожностью, ведь именно это стало предметом насмешек. Дело в том, что пользователи заметили, что ему будто сложно представлять продукты собственной компании.

Ммм, это очень вкусно, это большой кусок для Big Arch,

– говорит Кемпчински в ролике, однако видеоряд демонстрирует немного другие эмоции.

В ответ на видео от Кемпчински конкурент МакДональдза тоже снял свое видео, однако там СЕО Burger King уверенно дегустирует их продукцию, поэтому это тоже стало "вишенкой" в насмешках пользователей.

