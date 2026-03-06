Где открылся новый McDonald's?

Заведение открылось на улице Центральной, 2/1, о чем пишет NV Бизнес.

Площадь нового заведения – 479 квадратных метров. В помещении можно разместить 121 гостя в зале, а еще 126 – на террасе.

Заказ можно осуществить различными способами, в частности:

в зале с помощью 10 современных терминалов;

воспользоваться МакДрайвом;

использовать МакДеливери;

купить еду через сервис мобильного заказа через приложение McDonald's.

Зал ресторана и доставка МакДеливери работают ежедневно с 7:00 до 23:00. В то же время МакДрайв имеет свои ограничения – с 5:00 до 23:30.

Новый McDonald's также оснащен генератором, что помогает поддерживать работу ресторана в случае отсутствия электроэнергии и обеспечивать комфорт для клиентов даже в сложных условиях,

– говорится в материале.

Открытие ресторана в Ирпене позволило компании создать более 70 новых рабочих мест.

Во время воздушной тревоги заведение временно прекращает работу. Но отмечается, что сотрудники получают полную заработную плату независимо от времени, проведенного в укрытии.

Обратите внимание! Совсем недавно ресторан McDonald's открыл первый в 2026 году ресторан. Он находится недалеко от Львова – в селе Басовка на улице Зеленая боковая, 100. Это уже 121-й заведение сети в Украине и 13-й во Львовской области. Об этом сообщили в Украинском Совете Торговых Центров.

Что еще следует знать о McDonald's?