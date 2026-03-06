Где открылся новый McDonald's?
Заведение открылось на улице Центральной, 2/1, о чем пишет NV Бизнес.
Читайте также Прибыль владельца сетей Sinsay и Cropp в Украине выросла в 8 раз за год
Площадь нового заведения – 479 квадратных метров. В помещении можно разместить 121 гостя в зале, а еще 126 – на террасе.
Заказ можно осуществить различными способами, в частности:
- в зале с помощью 10 современных терминалов;
- воспользоваться МакДрайвом;
- использовать МакДеливери;
- купить еду через сервис мобильного заказа через приложение McDonald's.
Зал ресторана и доставка МакДеливери работают ежедневно с 7:00 до 23:00. В то же время МакДрайв имеет свои ограничения – с 5:00 до 23:30.
Новый McDonald's также оснащен генератором, что помогает поддерживать работу ресторана в случае отсутствия электроэнергии и обеспечивать комфорт для клиентов даже в сложных условиях,
– говорится в материале.
Открытие ресторана в Ирпене позволило компании создать более 70 новых рабочих мест.
Во время воздушной тревоги заведение временно прекращает работу. Но отмечается, что сотрудники получают полную заработную плату независимо от времени, проведенного в укрытии.
Обратите внимание! Совсем недавно ресторан McDonald's открыл первый в 2026 году ресторан. Он находится недалеко от Львова – в селе Басовка на улице Зеленая боковая, 100. Это уже 121-й заведение сети в Украине и 13-й во Львовской области. Об этом сообщили в Украинском Совете Торговых Центров.
Что еще следует знать о McDonald's?
- Летом Россия массированную атаку на Украину и повредила старейший ресторан McDonald's в Киеве. Он находится рядом с метро "Лукьяновская". Это заведение было открыто еще в 1997 году.
- В частности еще с 23 июня 2025 года украинские рестораны сети McDonald's открыли возможность официального трудоустройства для молодежи. Устроиться могут желающие от 16 лет.