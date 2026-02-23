Вакансии в McDonald's

Персонал ищут для заведения на улице Павла Скоропадского, 43 в Николаеве, как стало известно из сайта McDonald's.

Сейчас открыта одна вакансия под названием "работник заведения", желающие могут отправить работодателю свою анкету. Еще одна вакансия – работник ночной смены – будет открыта уже в ближайшее время.

Вакансии в McDonald's Николаев / скриншот 24 Канала с сайта McDonald's

Когда откроют McDonald's в Николаеве?

Сеть впоследствии планирует повторное открытие в Николаеве, сообщил председатель Николаевская ОВА Виталий Ким.

По словам чиновника, он разговаривал с руководством McDonald's в Украине, которое заверило, что сеть снова заработает в Николаеве.

Новости McDonald's