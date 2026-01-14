Об этом Кеннеди-младший рассказал в подкасте Кэти Миллер, цитирует Associated Press, передает 24 Канал.

Как питается Трамп во время путешествий?

По его словам, Трамп питается полезной пищей в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и в Белом доме. Но во время поездок он якобы пытается избежать болезни, употребляя пищу, которой доверяет, – фастфуд McDonald's и блюда других крупных корпораций.

Люди, которые путешествуют с президентом, якобы имеют впечатление, что тот "целый день наполняет себя ядом", говорит министр здравоохранения. В то же время он высоко оценил общее состояние здоровья Трампа и отметил, что обычно тот питается хорошо.

"У него здоровье божества. Я не знаю, как он вообще жив, но он жив", – говорит Кеннеди-младший и добавляет, что Трамп – "самый энергичный человек", которого "любой из нас когда-либо встречал".

