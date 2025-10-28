Где доступна услуга "Мобильный заказ"?
Об этом сообщила пресс-служба компании сегодня, 28 октября, передает 24 Канал. В частности, в сообщении компании говорится, что компания начала тестирование нового сервиса "Мобильный заказ" из столицы. Поэтому, попробовать новую услугу с сегодняшнего дня могут только киевляне.
Смотрите также Во Львове открыли новый ресторан McDonald's: где он расположен
Сервис "Мобильный заказ" позволяет клиентам оформлять и оплачивать блюда через официальное приложение, а затем забирать их в ресторане после готовности.
В частности, согласно сообщению компании, во время тестового этапа сервис работает в четырех столичных ресторанах:
на улицах Евгения Сверстюка,
Софийской,
Гришко,
и проспекте Правды.
Как работает сервис "Мобильный заказ"
Через приложение пользователи могут:
- выбрать ближайший ресторан,
- добавить в корзину блюда из меню,
- оплатить заказ онлайн,
- выбрать удобный способ получения: через "МакДрайв", в зоне выдачи или во время обслуживания за столиком.
Как заказать доставку в McDonald's через сервис "Мобильный заказ" / Скриншоты с сайта McDonald's
Обратите внимание. После завершения тестирования McDonald's планирует расширить функцию на все рестораны сети в Украине. Подобный сервис уже успешно работает в США, Канаде, Германии и Великобритании.
Главное о McDonald's
Украинцы достаточно активно тратят деньги на кафе, рестораны и сервисы доставки. Так, согласно данным Дашборда от Монобанка, лидеры среди фастфуда – McDonald's и KFC.
К слову, с июля McDonald's в Украине постепенно отказывается от пластиковых трубочек. Для напитков "с собой" отныне выдают бумажные крышки, а трубочки – только по просьбе.
Также украинские рестораны McDonald's предоставили возможность официального трудоустройства для молодежи в возрасте от 16 лет.