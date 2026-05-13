McDonald's в Харькове: когда рестораны снова заработают?

К переговорам о возобновлении работы присоединился известный американский предприниматель и филантроп, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, сейчас идет работа над привлечением иностранных компаний в регион, в частности обсуждается возвращение McDonald's.

В то же время работаем над возвращением иностранных компаний в область. Например, при участии Говарда Баффета продолжаются переговоры о возобновлении работы сети McDonald's на Харьковщине,

– написал Синегубов.

К слову, рестораны McDonald's в Харькове прекратили работу 23 февраля 2022 года на фоне начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Сейчас компания не объявляла официальных сроков возможного возвращения на рынок города.

Какой прогноз развития событий?

Вероятные сценарии:

постепенное возвращение международных сетей в крупные украинские города;

открытие McDonald's в Харькове после улучшения условий безопасности;

активизация переговоров с глобальными брендами в этом году.

Обратите внимание! Переговоры о возвращении McDonald's в Харьков свидетельствуют о постепенном восстановлении экономической активности даже в прифронтовых регионах. Однако окончательное решение будет зависеть от ситуации с безопасностью и готовности компании вернуться на рынок.

Почему McDonald's не мог вернуться в Харьков раньше?

В прошлом году компания дала объяснение тому, почему не может возобновить работу заведений McDonald's в Харькове, пишет "Суспільне".

Рестораны McDonald's в Харькове остаются закрытыми из-за сочетания операционных и безопасностных причин. В компании объясняют, что для восстановления работы нужна стабильная логистика и сервисная поддержка, которая сейчас в городе отсутствует.

Хотя мы возобновили работу большинства ресторанов "МакДональдз" в Украине, 15 наших заведений в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах остаются закрытыми из соображений безопасности и из-за ряда операционных трудностей. Чтобы ресторан мог работать, необходимо обеспечить регулярное техническое обслуживание и настройку оборудования, логистику и другие операционные процессы. Эти услуги для "МакДональдз" предоставляют специалисты партнерских сервисных компаний, которые пока не работают в указанных городах,

– говорится в ответе.

В McDonald's также отмечают, что ключевым фактором остается безопасность персонала и посетителей. В Харькове, по словам компании, ситуация осложняется очень коротким интервалом между объявлением воздушной тревоги и ракетными ударами, а иногда обстрелы происходят даже до сигнала тревоги.

Поэтому гарантировать безопасную работу ресторанов в городе пока невозможно. Отдельно в компании объясняют, что формат работы в укрытиях также не является альтернативой. Подземные помещения не соответствуют внутренним стандартам сети по:

логистики и снабжения;

пожарной безопасности;

операционной инфраструктуры;

требований к обслуживанию клиентов.

Именно совокупность этих факторов и блокирует полноценное возобновление работы сети в Харькове.

Какова ситуация с открытиями и закрытиями ресторанов в Украине?

За несколько месяцев в столице свернули работу около 13 – 14% заведений всего ресторанного рынка. Об этом рассказала эксперт Ольга Насонова, пишет "РБК-Украина".

В то же время, по ее словам, это не полный обвал индустрии, а скорее точечный удар – больше всего пострадали мелкие игроки:

Около 75% всех закрытий – это маленькие кафе, пекарни, точки быстрой еды и шаурмы. Крупные рестораны пережили этот период значительно легче и массово не исчезали.

Еще один тревожный сигнал – резкое увеличение количества готовых бизнесов, которые выставляют на продажу. Это означает, что часть владельцев просто не видит смысла продолжать работу.

Среди главных причин – расходы на электроэнергию и выживание во время сложной зимы. Из-за перебоев со светом предпринимателям приходилось вкладываться в генераторы, и даже маленькие точки тратили десятки тысяч гривен только на резервное питание. Для многих это стало критической точкой.

Ситуацию дополнительно осложнили и другие факторы:

активный демонтаж МАФов в столице;

перенасыщение рынка кофейнями;

снижение платежеспособности клиентов;

отток населения;

влияние мобилизации на поток посетителей.

Отдельным фактором стал пересмотр потребителями расходов. Кофе "на ходу" за 80-90 гривен все чаще проигрывает более комфортному формату или вообще попадает под экономию,

– говорит эксперт.

Почему предпринимателям сейчас трудно адаптироваться?

Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец рассказала, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений.

Эксперт говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.

Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер в Kantar Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.

И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.

