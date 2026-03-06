Как выросли доходы владельца Sinsay?
LPP по итогам 2025 года увеличила выручку в Украине на 54% – до около 17 миллиардов гривен, пишет Forbes.
Зато чистая прибыль юрлица компании "ЛПП Украина" выросла до 1,1 миллиарда гривен, что более чем в восемь раз больше, чем за предыдущий год.
Всего за 2025-й LPP открыла около 200 магазинов своих сетей в Украине, среди которых Sinsay, Reserved, House, Cropp и Mohito. Всего в сети уже более 500 магазинов.
К слову, LPP делает ставку на ритейлера Sinsay, поэтому именно этот маркетполейс появится уже в 2026 году, сообщает Liga.net.
Сейчас Sinsay генерирует наибольший рост продаж в группе и охватывает более половины магазинов компании. В Украине бренд занимает лидерскую позицию в сегменте fashion-ритейла – как по объему выручки, так и по количеству магазинов.
Целью LPP является создание конкуренции для таких платформ, как Temu и Shein. Для группы запуск торговой площадки является одним из важнейших проектов в ближайшие месяцы.
Reebok постепенно сворачивает свое присутствие на украинском рынке, в частности закрывает магазины в Киеве и онлайн-магазин. Украинские спортивные ритейлеры заинтересованы в дистрибьюторстве бренда, но запуск отдельной сети этого бренда маловероятен.
Zara также расторгла договоры аренды с торговыми центрами в Днепре из-за рисков безопасности. Выход Zara с украинского рынка не имеет существенного влияния на торговые центры, поскольку другие арендаторы уже заняли их площади. Известно также, что бренд не разрывает договоры только в Харькове. Причина – в городе магазины открыли недавно.
H&M открывает в Украине онлайн-магазин, где можно покупать женскую, мужскую и детскую одежду. До запуска онлайн-магазина в Украине работали только 9 физических магазинов H&M.
LC Waikiki планирует открыть 10 магазинов в Украине в 2026 году, частности в таких городах, как Хуст, Умань, Звягель, Ковель, Белая Церковь. Компания открыла новый магазин в Киеве в торгово-развлекательном центре Cosmo Multimal, что стало первым открытием в столице с 2022 года.