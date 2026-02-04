Об этом компания сообщила в своем Facebook.
Что известно об онлайн-магазине H&M?
Известный бренд одежды H&M запускает онлайн-магазин в Украине. На нем будут доступны коллекции для женщин, мужчин и детей.
К этому времени в Украине работали только физические магазины одежды H&M – 9 единиц.
Справка: H&M (Hennes & Mauritz) – это шведская многонациональная компания розничной торговли одеждой. Она продает одежду, обувь, аксессуары и товары для дома для всей семьи.
Тем временем LC Waikiki хочет открыть 10 магазинов в Украине
LC Waikiki планирует открыть 10 магазинов в Украине в 2026 году, частности в таких городах, как Хуст, Умань, Звягель, Ковель, Белая Церковь.
За три квартала 2025 года компания, по данным YouControl, получила выручку в 4 миллиарда гривен – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.