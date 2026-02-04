Про це компанія повідомила у своєму Facebook.

Що відомо про онлайн-магазин H&M?

Відомий бренд одягу H&M запускає онлайн-магазин в Україні. На ньому будуть доступні колеції для жінок, чоловіків та дітей.

До цього часу в Україні працювали лише фізичні магазини одягу H&M – 9 одиниць.

Довідка: H&M (Hennes & Mauritz) – це шведська багатонаціональна компанія роздрібної торгівлі одягом. Вона продає одяг, взуття, аксесуари та товари для дому для всієї родини.

