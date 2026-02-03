Де LC Waikiki відкриватиме магазини у 2026 році?

Цьогоріч компанія планує відкрити 10 магазинів у різних регіонах країни, повідомляє LIGA.net.

За три квартали 2025 року компанія, за даними YouControl, отримала виторг у 4 мільярди гривень – на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Наразі на різних стадіях готовності понад 10 торгових точок, які плануємо відкрити у 2026-му. Це різні за площею магазини (800 – 2 000 квадратних метрів). Якісь на етапі будівництва, якісь на етапі договору чи розгляду,

– розповів директор представництва компанії в Україні Олексій Гришко.

Зараз компанія тестує попит не в обласних, а в районних центрах. Зокрема, є запит на відкриття в таких локаціях, як Хуст, Умань, Звягель, Ковель, Біла Церква.

До слова, днями турецький fashion-бренд LC Waikiki відкрив новий магазин у столичному торгово-розважальному центрі Cosmo Multimal, повідомила консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA).

Це перше відкриття його локації в Києві з 2022 року.

Відкриття першого з початку повномасштабної війни магазину LC Waikiki в Києві - це важливий сигнал для всього ринку торговельної нерухомості та fashion-рітейлу. Міжнародні бренди ретельно оцінюють ризики, трафік і купівельну спроможність, тож рішення LC Waikiki знову інвестувати в розвиток свідчить про відновлення довіри до українського ринку,

– прокоментувала керівниця проєктів RDA Аліна Абрамцева.

