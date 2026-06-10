Скільки компаній планують масштабні звільнення?

Згідно з даними опитування Російсько-німецької зовнішньоторговельної палати, 23% підприємств у Росії планують оптимізацію штату, здебільшого – у межах до 10%, пише The Moscow Times.

Дивіться також Росія залишається без літаків, а "Аерофлот" розпродають: як санкції добивають цивільну авіацію

Також більша частина підприємств заявили, що поки що не збираються змінювати кількість співробітників, а розширювати команди мають намір 14% компаній.

Бізнес готується скорочувати персонал через уповільнення економіки, підвищення податків, дорогих кредитів та неплатежів з боку контрагентів,

– каже Ольга Біленька з "Фінам".

Скорочення зачіпають навіть найбільших роботодавців:

У банківському секторі фіксуються масштабні оптимізації штату – голова Ощадбанку Герман Греф повідомив, що 2025-го року кредитна організація скоротила близько 20% неефективного персоналу. Великі держкомпанії зменшують центральні апарати – голова РЖД Олег Білозеров у березні говорив про скорочення 15% центрального апарату, це близько 6 тисяч осіб. Промислові гіганти скорочують адміністративний персонал – "Газпром" на початку року заявив про плани скоротити центральний апарат з 4 тисяч до 2,5 тисяч співробітників.

Які галузі під загрозою скорочень?

Аналітики прогнозують, що ризики скорочень збережуться до 2026 року в таких секторах:

фінансовий сектор

роздрібна торгівля

вугільна та металургійна промисловість

автомобільна галузь

державний сектор

Водночас дефіцит кадрів залишається у виробництві, будівництві, транспорті, логістиці та IT. Однак у людей, які потрапили під скорочення, може не виявитися навичок, потрібних в інших сферах, каже Біленька. Крім того, зростання безробіття здатне уповільнити збільшення доходів населення та споживчого попиту, що стане додатковим фактором гальмування економіки.

Інші проблеми російського бізнесу