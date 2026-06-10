Скільки компаній планують масштабні звільнення?
Згідно з даними опитування Російсько-німецької зовнішньоторговельної палати, 23% підприємств у Росії планують оптимізацію штату, здебільшого – у межах до 10%, пише The Moscow Times.
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Також більша частина підприємств заявили, що поки що не збираються змінювати кількість співробітників, а розширювати команди мають намір 14% компаній.
Бізнес готується скорочувати персонал через уповільнення економіки, підвищення податків, дорогих кредитів та неплатежів з боку контрагентів,
– каже Ольга Біленька з "Фінам".
Скорочення зачіпають навіть найбільших роботодавців:
- У банківському секторі фіксуються масштабні оптимізації штату – голова Ощадбанку Герман Греф повідомив, що 2025-го року кредитна організація скоротила близько 20% неефективного персоналу.
- Великі держкомпанії зменшують центральні апарати – голова РЖД Олег Білозеров у березні говорив про скорочення 15% центрального апарату, це близько 6 тисяч осіб.
- Промислові гіганти скорочують адміністративний персонал – "Газпром" на початку року заявив про плани скоротити центральний апарат з 4 тисяч до 2,5 тисяч співробітників.
Які галузі під загрозою скорочень?
Аналітики прогнозують, що ризики скорочень збережуться до 2026 року в таких секторах:
- фінансовий сектор
- роздрібна торгівля
- вугільна та металургійна промисловість
- автомобільна галузь
- державний сектор
Водночас дефіцит кадрів залишається у виробництві, будівництві, транспорті, логістиці та IT. Однак у людей, які потрапили під скорочення, може не виявитися навичок, потрібних в інших сферах, каже Біленька. Крім того, зростання безробіття здатне уповільнити збільшення доходів населення та споживчого попиту, що стане додатковим фактором гальмування економіки.
Інші проблеми російського бізнесу
- Одна з найбільших металургійних компаній Росії – "Сєвєрсталь" – припинила найм нових працівників і розглядає можливість скорочення персоналу. Причина – економічна криза в Росії та погіршення ситуація в металургії загалом. Мордашов, який є найбагатшим російським бізнесменом зі статками в 37 мільярдів доларів, поскаржився на різке погіршення фінансових показників компанії.
- Один із найвідоміших російських виробників морозива – холдинг "Русский холод" розпочав процедуру ліквідації. Її причиною стали борги на понад 12 мільярдів рублів.