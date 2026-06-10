Сколько компаний планируют масштабные увольнения?
Согласно данным опроса Российско-немецкой внешнеторговой палаты, 23% предприятий в России планируют оптимизацию штата, в основном – в пределах до 10%, пишет The Moscow Times.
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Также большая часть предприятий заявили, что пока не собираются менять количество сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний.
Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов,
– говорит Ольга Беленькая из "Финам".
Сокращения затрагивают даже крупнейших работодателей:
- В банковском секторе фиксируются масштабные оптимизации штата – глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в 2025-м году кредитная организация сократила около 20% неэффективного персонала.
- Крупные госкомпании уменьшают центральные аппараты – глава РЖД Олег Белозеров в марте говорил о сокращении 15% центрального аппарата, это около 6 тысяч человек.
- Промышленные гиганты сокращают административный персонал – "Газпром" в начале года заявил о планах сократить центральный аппарат с 4 тысяч до 2,5 тысяч сотрудников.
Какие отрасли под угрозой сокращений?
Аналитики прогнозируют, что риски сокращений сохранятся до 2026 года в таких секторах:
- финансовый сектор
- розничная торговля
- угольная и металлургическая промышленность
- автомобильная отрасль
- государственный сектор
В то же время дефицит кадров остается в производстве, строительстве, транспорте, логистике и IT. Однако у людей, попавших под сокращение, может не оказаться навыков, нужных в других сферах, говорит Беленькая. Кроме того, рост безработицы способен замедлить увеличение доходов населения и потребительского спроса, что станет дополнительным фактором торможения экономики.
Другие проблемы российского бизнеса
- Одна из крупнейших металлургических компаний России – "Северсталь" – прекратила найм новых работников и рассматривает возможность сокращения персонала. Причина – экономический кризис в России и ухудшение ситуация в металлургии в целом. Мордашов, который является самым богатым российским бизнесменом с состоянием в 37 миллиардов долларов, пожаловался на резкое ухудшение финансовых показателей компании.
- Один из самых известных российских производителей мороженого – холдинг "Русский холод" начал процедуру ликвидации. Ее причиной стали долги на более чем 12 миллиардов рублей.