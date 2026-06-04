Почему "Русский холод" погряз в долгах?

Согласно документам, решение касается всех компаний, которые входят в состав холдинга. Завершить процесс ликвидации планируют в течение ближайших 18 месяцев, пишет The Moscow Times.

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О проблемах в компании стало известно в мае 2026 года, когда холдинг приостановил поставки продукции партнерам и начал аудит. Гендиректор "Русского холода" Игорь Архипов отмечал, что производитель сталкивается с нехваткой средств и испытывает трудности с обслуживанием долга:

Общая кредитная задолженность четырех компаний группы в 2025 году превысила 12,5 миллиардов рублей;

Среди основных кредиторов холдинга - "Сбер", Т-Банк, Альфа-банк, Ozon-банк и банк "Россия".

К слову, еще в мае инвестиционно-финансовая группа Fordewind заявила о намерении добиваться банкротства компании. В то же время о намерении купить бизнес вместе с долгами сообщила инвестгруппа А1. Ее представители оценивали вложения в оздоровление холдинга в 1,5 миллиарда рублей.

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Что известно о "Русском холоде”?

Холдинг "Русский холод" работает с 1999 года и входит в число крупнейших производителей мороженого в России. Компания выпускает более 140 видов продукции, среди которых бренды "Настоящий пломбир", "Золотой пломбир", "Лакомка", "Монарх" и другие.

Несмотря на финансовые трудности, прошлом году производитель демонстрировал положительные финансовые показатели: в 2025 году выручка компании выросла на 18,9% и достигла 3,96 миллиардов рублей.

Чистая прибыль также увеличилась сразу на 50,4%, впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с накопленной долговой нагрузкой.

Глобальная экономия россиян – основная причина кризиса компаний

Политика Путина заставила россиян экономить не только на роскошных покупках, но и на базовых товарах, как еда. Данные Сбербанка показали, что падение количества заведений общественного питания в январе было крупнейшим с 2021 года, а расходы ресторанов достигли самого низкого уровня за три года в ноябре-начале декабря 2025 года, пишет Reuters.

В 11 часовых поясах России люди ищут более дешевые варианты: еду в фастфуде или супермаркетах вместо ресторанов, продукты питания со скидками в супермаркетах, ремонт автомобилей вместо новых покупок, а также охлаждение рынка жилья.

Количество закрытия кафе и ресторанов в столице в 2025 году выросло по сравнению с 2024 годом, тогда как количество точек продажи кофе на вынос продолжает расти,

– сообщил центральный банк России.

Какие еще проблемы имеет бизнес России?