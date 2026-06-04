Чому "Русский холод" загруз у боргах?

Згідно з документами, рішення стосується всіх компаній, які входять до складу холдингу. Завершити процес ліквідації планують протягом найближчих 18 місяців, пише The Moscow Times.

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Про проблеми у компанії стало відомо у травні 2026 року, коли холдинг призупинив постачання продукції партнерам та розпочав аудит. Гендиректор "Русского холоду" Ігор Архіпов зазначав, що виробник стикається з нестачею коштів і зазнає труднощів з обслуговуванням боргу:

Загальна кредитна заборгованість чотирьох компаній групи у 2025 році перевищила 12,5 мільярдів рублів;

Серед основних кредиторів холдингу - "Сбер", Т-Банк, Альфа-банк, Ozon-банк і банк "Росія".

До слова, ще у травні інвестиційно-фінансова група Fordewind заявила про намір домагатися банкрутства компанії. Водночас про намір купити бізнес разом із боргами повідомила інвестгрупа А1. Її представники оцінювали вкладення в оздоровлення холдингу в 1,5 мільярда рублів.

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Що відомо про "Русский холод”?

Холдинг "Русский холод" працює з 1999 року і входить до числа найбільших виробників морозива в Росії. Компанія випускає понад 140 видів продукції, серед яких бренди "Настоящий пломбир", "Золотой пломбир", "Лакомка", "Монарх" та інші.

Попри фінансові труднощі, торік виробник демонстрував позитивні фінансові показники: у 2025 році виручка компанії зросла на 18,9% і досягла 3,96 мільярдів рублів.

Чистий прибуток також збільшився одразу на 50,4%, втім, цього виявилося недостатньо, щоб впоратися з накопиченим борговим навантаженням.

Глобальна економія росіян – основна причини кризи компаній

Політика Путіна змусила росіян економити не лише на розкішних покупках, але й на базових товарах, як їжа. Дані Ощадбанку показали, що падіння кількості закладів громадського харчування в січні було найбільшим з 2021 року, а витрати ресторанів досягли найнижчого рівня за три роки в листопаді-на початку грудня 2025 року, пише Reuters.

В 11 часових поясах Росії люди шукають дешевші варіанти: їжу у фастфуді або супермаркетах замість ресторанів, продукти харчування зі знижками в супермаркетах, ремонт автомобілів замість нових покупок, а також охолодження ринку житла.

Кількість закриття кафе та ресторанів у столиці у 2025 році зросла порівняно з 2024 роком, тоді як кількість точок продажу кави на винос продовжує зростати,

– повідомив центральний банк Росії.

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