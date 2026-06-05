Почему "Северсталь" планирует начали экономить?
Основной акционер и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов заявил, что компания уже сократила инвестиционную программу на 2026 год на 24%, а в будущем объемы капиталовложений могут быть урезаны еще сильнее, пишет The Moscow Times.
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Мы остановили прием новых сотрудников на "Северсталь". Возможно, речь пойдет о некоторой оптимизации персонала,
– сказал он.
Мордашов, который является самым богатым российским бизнесменом с состоянием в 37 миллиардов долларов, пожаловался на резкое ухудшение финансовых показателей "Северстали".Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Так, рентабельность компании по EBITDA с начала года составляет около 12%, тогда как ранее нормой было 30 – 40%. Одновременно "Северсталь" столкнулась с отрицательным денежным потоком.
Наша доходность радикально упала. Мы уже вошли в отрицательный кэш. Мы тратим на инвестиции больше, чем зарабатываем,
– признал Мордашов.
Главной причиной кризиса он назвал резкое падение спроса на металлопродукцию. По его данным, в 2025 году потребление стали в России сократилось на 14%, а за первые четыре месяца 2026 года – еще на 13%. В целом за последние три года рынок потерял около 30% объемов.
При этом Мордашов говорит, что "Северсталь" не может остановить все текущие инвестиционные проекты, несмотря на кризис в отрасли.
Мы уже далеко залезли, и в случае заморозки будет потеря того, что потрачено. Даже технически очень трудно затормозить, когда мы законтрактованы, все идет. Придется, видимо, за это платить,
– констатировал бизнесмен.
С точки зрения Мордашова в целом российская экономика демонстрирует признаки "переохлаждения". Среди них он назвал замедление инвестиций и ухудшение ситуации на рынке труда.
Что известно об упадке металлургии России?
Новолипецкий металлургический комбинат завершил первый квартал 2026 года с убытком в 5,9 миллиардов рублей, что почти в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года.
Металлургическая отрасль России сталкивается с серьезными проблемами, такими как падение внутреннего спроса, сокращение экспорта из-за санкций и перепроизводство. Потребление стали в России резко снизилось, внутренний спрос упал на 15% в первом квартале 2026 года.
Между тем ассоциация "Русская сталь" просит Кремль пересмотреть акциз на жидкую сталь, стимулировать внутреннее потребление металла и ввести тарифную надбавку на импорт металлопроката. Производство стали в России сократилось, а импорт из Казахстана и Китая растет, что вызывает кризис в металлургической отрасли.