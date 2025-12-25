Чи повернуться західні компанії в Росію?

У Росії гучно заявили про нібито повернення понад 350 західних брендів, які залишили ринок після початку повномасштабної війни проти України, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

До кінця року реальність виявилася зовсім іншою: повернулося лише близько двох десятків компаній, переважно з нижчого цінового сегменту й здебільшого з Азії, проте аж ніяк не західних брендів. У росЗМІ, зокрема, повідомляли про таке:

  • McDonald's зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку".
  • Starbucks зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року.
  • Американська компанія Coca-Cola зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт".
  • Компанія Chanel подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії.
  • Mercedes-Benz подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку.
  • Іспанська компанія Inditex подала заявку на реєстрацію товарного знаку Zara.
  • Бренд Louis Vuitton зареєстрував товарний знак у Росії.

Так, росЗМІ продукували заголовки про повернення великих брендів, посилаючись на анонімні джерела та реєстрацію торгових марок у Роспатенті. Такі повідомлення є спекуляціями, покликаними створити ілюзію економічної стабільності.

Насправді ж, реєстрація чи продовження дії товарного знака – це лише юридичний інструмент захисту інтелектуальної власності. Компанії прагнуть зберегти права, щоб уникнути використання бренду третіми особами, блокувати спроби реєстрації схожих назв чи логотипів.

Як живуть компанії в Росії?

  • У Росії за рік ліквідовано близько 30 тисяч компаній через банкрутство, реорганізацію та інші причини. Найбільше скорочення юросіб відбулося в Центральному федеральному окрузі, особливо в Москві, де кількість компаній зменшилася на 26 820.

  • П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.

  • Топ-5 похоронних компаній Росії у 2024 році заробили 14,872 мільярдів рублів, що на 24% більше, ніж попереднього року. Найбільші гравці ринку, зокрема "Ритуал" у Москві та "похоронний король" Петербурга, збільшили свої доходи на 21 – 22%.

  • Близько 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у процесі ліквідації або на межі банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності.