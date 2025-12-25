Чи повернуться західні компанії в Росію?

У Росії гучно заявили про нібито повернення понад 350 західних брендів, які залишили ринок після початку повномасштабної війни проти України, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

До кінця року реальність виявилася зовсім іншою: повернулося лише близько двох десятків компаній, переважно з нижчого цінового сегменту й здебільшого з Азії, проте аж ніяк не західних брендів. У росЗМІ, зокрема, повідомляли про таке:

McDonald's зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку".

зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку". Starbucks зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року.

зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року. Американська компанія Coca-Cola зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт".

зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт". Компанія Chanel подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії.

подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії. Mercedes-Benz подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку.

подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку. Іспанська компанія Inditex подала заявку на реєстрацію товарного знаку Zara .

. Бренд Louis Vuitton зареєстрував товарний знак у Росії.

Так, росЗМІ продукували заголовки про повернення великих брендів, посилаючись на анонімні джерела та реєстрацію торгових марок у Роспатенті. Такі повідомлення є спекуляціями, покликаними створити ілюзію економічної стабільності.

Насправді ж, реєстрація чи продовження дії товарного знака – це лише юридичний інструмент захисту інтелектуальної власності. Компанії прагнуть зберегти права, щоб уникнути використання бренду третіми особами, блокувати спроби реєстрації схожих назв чи логотипів.

Як живуть компанії в Росії?