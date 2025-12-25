Вернутся ли западные компании в Россию?

В России громко заявили о якобы возвращении более 350 западных брендов, которые покинули рынок после начала полномасштабной войны против Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

К концу года реальность оказалась совсем другой: вернулось лишь около двух десятков компаний, преимущественно из низшего ценового сегмента и в основном из Азии, однако отнюдь не западных брендов. В росСМИ, в частности, сообщали о следующем:

McDonald's зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно, на "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку".

зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно, на "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку". Starbucks зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года.

зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года. Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт".

зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт". Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России.

подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России. Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.

подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Испанская компания Inditex подала заявку на регистрацию товарного знака Zara .

. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России.

Так, росСМИ продуцировали заголовки о возвращении крупных брендов, ссылаясь на анонимные источники и регистрацию торговых марок в Роспатенте. Такие сообщения являются спекуляциями, призванными создать иллюзию экономической стабильности.

На самом же деле, регистрация или продление действия товарного знака – это лишь юридический инструмент защиты интеллектуальной собственности. Компании стремятся сохранить права, чтобы избежать использования бренда третьими лицами, блокировать попытки регистрации похожих названий или логотипов.

Как живут компании в России?