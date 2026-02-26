Какие магазины Reebok закроются и почему?

В Киеве осталось только два магазина – в ТРЦ Retroville и SkyMall, оба будут работать недолго, сообщили в Forbes.

Точка в SkyMall будет принимать покупателей до 8 мая 2026 года.

В Retroville договор аренды действует до конца апреля, но магазин будет работать только пока не распродаст остатки товара.

Онлайн-магазин бренда также закрывается - сайт будет функционировать до тех пор, пока не закончится склад.

Еще в 2022 году Adidas продал Reebok американской компании Authentic Brands Group за 2,5 миллиарда долларов. Впоследствии турецкий холдинг FLO Retailing получил лицензию на развитие бренда. Вместе с Reebok FLO также сворачивает магазин InStreet в столичном ТРЦ Respublika Park.

Турция переживает сложную экономическую ситуацию, из-за чего с украинского рынка постепенно выходят крупные турецкие сети – English Home, Koton, DeFacto, FLO. Эти процессы повлияли и на Reebok,

– говорит собеседник Forbes.

Приобретет ли кто-то права на Reebok?

Украинские спортивные ритейлеры заинтересованы в официальном дистрибьюторстве бренда. Сейчас продолжаются переговоры, среди потенциальных игроков называют "Марафон", Intersport и Sport City. Впрочем, этот процесс может затянуться.

Один из собеседников Forbes отметил, что в ближайшее время вряд ли кто-то будет запускать Reebok как отдельную сеть – такой формат показал слабые результаты. Более реалистичный вариант – продажа через мультибрендовые магазины, когда товар закупается централизованно и реализуется вместе с другими брендами.

Какой еще бренд ушел с украинского рынка?