Які магазини Reebok закриються і чому?

У Києві залишилося лише два магазини – у ТРЦ Retroville та SkyMall, обидва працюватимуть недовго, повідомили у Forbes.

Точка в SkyMall прийматиме покупців до 8 травня 2026 року.

У Retroville договір оренди діє до кінця квітня, але магазин працюватиме лише поки не розпродасть залишки товару.

Онлайн-магазин бренду також закривається — сайт функціонуватиме доти, доки не закінчиться склад.

Ще у 2022 році Adidas продав Reebok американській компанії Authentic Brands Group за 2,5 мільярди доларів. Згодом турецький холдинг FLO Retailing отримав ліцензію на розвиток бренду. Разом із Reebok FLO також згортає магазин InStreet у столичному ТРЦ Respublika Park.

Туреччина переживає складну економічну ситуацію, через що з українського ринку поступово виходять великі турецькі мережі – English Home, Koton, DeFacto, FLO. Ці процеси вплинули й на Reebok,

– каже співрозмовник Forbes.

Чи придбає хтось права на Reebok?

Українські спортивні ритейлери зацікавлені в офіційному дистриб’юторстві бренду. Зараз тривають переговори, серед потенційних гравців називають "Марафон", Intersport та Sport City. Втім, цей процес може затягнутися.

Один зі співрозмовників Forbes зазначив, що найближчим часом навряд чи хтось запускатиме Reebok як окрему мережу – такий формат показав слабкі результати. Реалістичніший варіант – продаж через мультибрендові магазини, коли товар закуповується централізовано й реалізується разом з іншими брендами.

Який ще бренд пішов з українського ринку?