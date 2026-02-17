Який маркетплейс з’явиться на противагу Temu?

LPP робить ставку на ритейлера Sinsay, тому саме цей маркетполейс з’явиться вже у 2026 році, повідомляє Liga.net.

Наразі Sinsay генерує найбільше зростання продажів у групі та охоплює понад половину магазинів компанії.

В Україні бренд займає лідерську позицію у сегменті fashion-ритейлу – як за обсягом виручки, так і за кількістю магазинів. Під час повномасштабної війни мережа збільшилася у 12 разів – із 33 до 400 точок.

Ми вирішили запустити його, тому що у Sinsay багато клієнтів, а пропозиція бренду в магазинах обмежена. Китайські платформи захопили частку ринку, але їхня привабливість поступово,

– розповів гендиректор LPP Марек Пехоцкі.

Це працюватиме таким чином:

Маркетплейс пропонуватиме товари в сегментах одягу, взуття та товарів для оселі, водночас асортимент стане ширшим, ніж раніше.

Для наповнення платформи компанія має намір співпрацювати з локальними виробниками.

Обрана стратегія передбачає розвиток омніканального підходу: онлайн-майданчик працюватиме у взаємодії з мережею стаціонарних магазинів і мобільним додатком.

За словами Пехоцкі, метою LPP є створення конкуренції для таких платформ, як Temu та Shein. Для групи запуск торговельного майданчика є одним із найважливіших проєктів у найближчі місяці.

