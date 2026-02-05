Багато образів для Зеленської створює український бренд GASANOVA, який у 2013 році заснувала дизайнерка Ельвіра Гасанова. Що відомо про їхню співпрацю, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як почалась співпраця Олени Зеленської та бренду GASANOVA?

У нещодавньому інтерв'ю Єві Коршик Ельвіра Гасанова розповіла, що команда бренду дуже довго намагалася домовитися про співпрацю з Оленою Зеленською – ще після інавгурації у 2019 році.

Я знала, хто стилістка. І ми почали писати та пропонувати. Бо на той момент ми були одним із небагатьох українських жіночих брендів, який шив усю костюмну групу. У нас було багато костюмів,

– поділилася Гасанова.

Однак стилістка не виходила на зв'язок.

Інтерв'ю з Ельвірою Гасановою: дивіться відео онлайн

Після початку повномасштабного вторгнення в Олени Зеленської вже була інша стилістка, з якою бренду вдалося домовитися. Команда надіслала ескізи й отримала перелік вимог, якою має бути тканина.

Ми знайшли тканину, затвердили зразок і почали готувати першу примірку. Нервували страшенно, бо були перевірки, безліч усього,

– зізнались Ельвіра.

На той момент кімната, де проходили примірки першої леді України, була маленькою, а людей було достатньо. Гасанова пригадала, що примірка пройшла вдало.

До речі, засновниця GASANOVA зазначила, що бренд повністю фінансує вбрання Зеленської.

Який улюблений костюм Олени Зеленської?

Перший костюм, який бренд створив для першої леді України, вона одягла на інтерв'ю.

Ми ретельно підбирали тканину. Після інтерв'ю мені пише стилістка, що Олена Володимирівна встала, а костюм пом'явся. Я була бліда, так засмутилася. Думала, що зробили один (костюм – 24 Канал) і більше ніколи не зробимо,

– зізналася дизайнерка.

Олена Зеленська у зеленому костюмі / Скриншот з відео

Проте зараз це улюблений костюм Олени Зеленської. Потім команда зробила його ще у білому і чорному кольорах.

Цікаво, що перша леді України може вдягати один костюм кілька разів, адже свідомо ставиться до гардероба, говорить Гасанова.

Інші образи для першої леді України від GASANOVA

Другий костюм від GASANOVA для Зеленської – білий. Жінка одягла його, коли виступала у Європарламенті.

Їй дуже личить молочний, білий кольори. Вона їх дуже любить. Ми хотіли зробити білий костюм, але додати якусь родзинку. Тому вирішили, що буде вишивка. Узгоджували вишивку зі стилістом, робили повністю все вручну. Там є пташки, калина і листя – все про добробут і дуже позитивні сенси,

– пояснила Гасанова.

Олена Зеленська у білому костюмі / Скриншот з відео

Бренд GASANOVA також створив для першої леді України чорну сукню, яку вона одягала на зустріч з Кейт Міддлтон і колишньою першою леді США Джилл Байден.

Ця сукня теж одна із найулюбленіших. Ми теж уже її повторювали у декількох кольорах,

– розповіла Ельвіра.

Олена Зеленська з Кейт Міддлтон і Джилл Байден / Скриншот з відео

Гасанова зауважила, що її команда створює одяг для різних типів фігур, щоб вбрання підкреслювали переваги жінки.

Ми знаємо сильні сторони Олени Володимирівни. І знаємо, де хочеться щось прикрити. У цій сукні класні зустрічні складки на талії та підкреслена талія поясом. Воно не додає додаткового об'єму і водночас дає можливість вільно дихати. Також там гарно підкреслена довжина,

– розповіла дизайнерка.

Варто зазначити, що команда Ельвіри Гасанової також співпрацює з Володимиром Зеленським.