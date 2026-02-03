Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на сьогоднішню атаку. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці в X.

Олена Зеленська наголосила, що сьогодні Україна переживає один із найхолодніших днів зими: подекуди температура сягає -28 градусів, однак навіть в мороз Росія б'є по українських містах дронами й ракетами.

Перша леді України зазначила, що росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, тим самим залишаючи сотні тисяч людей без світла і тепла. Водночас вона підкреслила, що українські енергетики працюють безупинно, "щоб країна оговталася після цих нелюдських ударів".

Коли ви читаєте новини про обстріли України, уявіть: у такий холод люди залишаються без тепла, електрики й води – базових умов життя, звичних для всього цивілізованого світу. Саме це в нас щодня забирає країна-терорист,

– підсумувала Зеленська.

