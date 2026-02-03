Первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала на сегодняшнюю атаку. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в X.

Елена Зеленская отметила, что сегодня Украина переживает один из самых холодных дней зимы: местами температура достигает -28 градусов, однако даже в мороз Россия бьет по украинским городам дронами и ракетами.

Первая леди Украины отметила, что россияне продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, тем самым оставляя сотни тысяч людей без света и тепла. В то же время она подчеркнула, что украинские энергетики работают безостановочно, "чтобы страна оправилась после этих бесчеловечных ударов".

Когда вы читаете новости об обстрелах Украины, представьте: в такой холод люди остаются без тепла, электричества и воды – базовых условий жизни, привычных для всего цивилизованного мира. Именно это у нас ежедневно забирает страна-террорист,

– подытожила Зеленская.

