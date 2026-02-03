Из-за этого на месте удара вспыхнул пожар на верхних этажах. Кадры последствий атаки публикуют Киев 24 и Общественное.
Какие последствия атаки на столицу?
Из-за ночного удара российских войск по Шевченковскому району столицы серьезно пострадало 22-этажное здание. Попадание дрона произошло на уровне 16 – 17 этажей, где спасатели оперативно потушили пожар. Общая площадь возгорания составила около 90 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали.
Соседние здания также получили повреждения, в частности известно о выбитых окнах, поврежденные фасады. Кроме того, мэр города Виталий Кличко проинформировал о существенных проблемах с теплоснабжением. Так, в Днепровском и Дарницком районах города более 1000 домов остались без тепла.
Эта атака была частью массированного комбинированного удара России по нескольким городам Украины в ночь на 3 февраля, когда применялись как дроны, так и различные типы ракет. Всего противник применил 521 средство воздушного нападения.
Где еще бил враг этой ночью?
Российские войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины, в частности в Винницкой, Одесской области и в Харькове.
В Винницкой области из-за попадания в критическую инфраструктуру вспыхнули пожары. Кроме того, без электроснабжения осталось около 50 населенных пунктов.
В южной части Одесской области атака привела к отключению электроэнергии для более 50 тысяч жителей. Также зафиксировано повреждение жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры.
Харьков подвергся интенсивному обстрелу, направленного именно на энергетические объекты. В результате серьезно повреждено оборудование одной из ключевых ТЭЦ, что вынудило принять решение о вынужденном сливе теплоносителя из систем отопления 820 жилых домов.