Из-за этого на месте удара вспыхнул пожар на верхних этажах. Кадры последствий атаки публикуют Киев 24 и Общественное.

Какие последствия атаки на столицу?

Из-за ночного удара российских войск по Шевченковскому району столицы серьезно пострадало 22-этажное здание. Попадание дрона произошло на уровне 16 – 17 этажей, где спасатели оперативно потушили пожар. Общая площадь возгорания составила около 90 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали.

Так выглядит дом в Киеве, по которому попал дрон: смотрите видео Суспільного

Соседние здания также получили повреждения, в частности известно о выбитых окнах, поврежденные фасады. Кроме того, мэр города Виталий Кличко проинформировал о существенных проблемах с теплоснабжением. Так, в Днепровском и Дарницком районах города более 1000 домов остались без тепла.

Эта атака была частью массированного комбинированного удара России по нескольким городам Украины в ночь на 3 февраля, когда применялись как дроны, так и различные типы ракет. Всего противник применил 521 средство воздушного нападения.

Где еще бил враг этой ночью?