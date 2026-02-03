Через це на місці удару спалахнула пожежа на верхніх поверхах. Кадри наслідків атаки публікують Київ 24 та Суспільне.

Які наслідки атаки на столицю?

Через нічний удар російських військ по Шевченківському району столиці серйозно постраждала 22-поверхова будівля. Влучання дрона сталося на рівні 16 – 17 поверхів, де рятувальники оперативно загасили пожежу. Загальна площа займання склала близько 90 квадратних метрів. Пожежу повністю ліквідували.

Такий вигляд має будинок у Києві, по якому вгатив дрон: дивіться відео Суспільного

Сусідні будівлі також зазнали ушкоджень, зокрема відомо про вибиті вікна, пошкоджені фасади. Окрім того, мер міста Віталій Кличко поінформував про суттєві проблеми з теплопостачанням. Так, у Дніпровському та Дарницькому районах міста понад 1000 будинків залишилися без тепла.

Ця атака була частиною масованого комбінованого удару Росії по кількох містах України в ніч проти 3 лютого, коли застосовувалися як дрони, так і різні типи ракет. Усього противник застосував 521 засіб повітряного нападу.

Де ще бив ворог цієї ночі?

  • Російські війська завдали чергового масованого комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України, зокрема на Вінниччині, Одещині та в Харкові.

  • У Вінницькій області через влучання в критичну інфраструктуру спалахнули пожежі. Крім того, без електропостачання залишилося близько 50 населених пунктів.

  • У південній частині Одеської області атака призвела до відключення електроенергії для понад 50 тисяч мешканців. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків та інших об’єктів цивільної інфраструктури.

  • Харків зазнав інтенсивного обстрілу, спрямованого саме на енергетичні об'єкти. В результаті серйозно пошкоджено обладнання однієї з ключових ТЕЦ, що змусило прийняти рішення про вимушене зливання теплоносія з систем опалення 820 житлових будинків.