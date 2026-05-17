Наразі, буцімто, вирішується питання, яка кримінальна справа має стати першою. Про це написало прокремлівське видання РИА.Новости з посиланням на джерела у російських правоохоронних органах.

Дивіться також "Домовитися з дияволом": хто з українських політиків звертався до магії

Чи справді НАБУ та САП почали розслідування щодо Олени Зеленської?

На тлі повідомлень, які поширювали росЗМІ, НАБУ та САП опублікувало офіційну заяву. У ній йдеться про те, що інформація проросійських медіа про нібито "розслідування" щодо дружини Президента України не відповідає дійсності.

У НАБУ і САП наголосили, що такі інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії Росії. Її мета – дискредитувати українські інституції, підірвати довіру до антикорупційних органів, дестабілізувати ситуацію в країні та послабити єдність українців під час повномасштабної війни.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

РосЗМІ поширили фейки про дружину президента / Фото НАБУ та САП

Які наслідки підозра Єрмаку матиме для Зеленського?

Російський фейк про Олену Зеленську з'явився на тлі корупційного скандалу навколо колишнього керівника Офіса президента Андрія Єрмака.

11 травня НАБУ повідомило про викриття організованої групи, яку підозрюють у відмиванні понад 460 мільйонів гривень через елітне будівництво на Київщині. Серед підозрюваних – Єрмак.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що підозра колишньому голові Офісу Президента у незаконному заволодінні коштами вже вдарила по репутації всієї команди влади та особисто президента Володимира Зеленського.

За словами експерта, репутаційні ризики для президента з'явилися ще після звільнення Єрмака у листопаді 2025 року, а тепер вони лише посилилися. Восени 2025 року в Україні спалахнув гучний корупційний скандал, який отримав назву "Міндічгейт". У справі фігурували чиновники з близького оточення президента. Тоді обшуки провели й у тодішнього керівника ОП Андрія Єрмака, після чого він подав у відставку.

Фесенко наголосив, що юридичних ризиків для Зеленського зараз немає, оскільки, за даними НАБУ, він не є фігурантом справи. Водночас політичні та рейтингові наслідки для президента можуть бути серйозними.

Політолог нагадав, що після корупційного скандалу восени 2025 року Зеленський втратив близько 10% підтримки, але згодом частково відновив рейтинг завдяки жорсткій позиції щодо американського "мирного плану".

На думку експерта, подальший вплив цієї історії на рейтинг Зеленського залежатиме від того, чи з'являться нові факти у справі. Це також може позначитися на рішенні Зеленського балотуватися на наступних виборах.

Фесенко пояснив, що зараз суспільство поляризується: прихильники президента не вірять у вину Єрмака та говорять про зовнішній вплив або "пошук ворогів", тоді як опоненти влади посилюють критику. За словами політолога, найбільше значення матиме реакція людей, які не мають чіткої позиції щодо президента. Саме вони визначатимуть його політичні перспективи.

Нагадаємо, що за даними слідства, у 2021 – 2025 роках Андрій Єрмак разом з іншими фігурантами легалізовували кошти через будівництво котеджного містечка в селі Козин. Йдеться про чотири приватні резиденції з додатковими спорудами та спільною SPA-зоною на території близько 8 гектарів.

14 травня суд обрав екскерівнику Офісу запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Сам Андрій Єрмак заперечує підозри та називає їх необґрунтованими.