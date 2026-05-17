Детально про захоплення українських посадовців магією розповідається у сюжеті ТСН "Відьми, мольфари й таємниці політики: хто з українських топпосадовців шукає допомоги у потойбіччя?".

Які українські посадовці зверталися до магії?

Оприлюднення в суді листування колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака з астрологинею, відомою як "Вероніка феншуй", знову привернуло увагу до теми використання езотеричних практик у політиці. Це змусило пригадати, що звернення до астрологів, мольфарів і ворожок не є поодиноким явищем серед українських політичних еліт.

Подібні практики фіксувалися ще за радянських часів і продовжувалися в незалежній Україні. Зокрема, президент-утікач Віктор Янукович за даними очевидців і джерел, був надзвичайно забобонним і мав власних духовних наставників. У резиденції Межигір'я після його втечі у 2014 році виявляли символічні елементи, які породили чутки про інтерес до окультних практик, хоча офіційно це пояснювали як елементи господарських рішень.

Неодноразово тема езотерики з'являлася і в контексті політики Юлії Тимошенко. У 1990-х роках астрологи, зокрема Павло Глоба, робили гучні передбачення щодо її політичного майбутнього, які не справдилися, але вплинули на формування публічного образу. У різні періоди навколо політикині також з'являлися люди, які позиціонували себе як езотеричні консультанти.

Окремі скандальні історії траплялися і в інших резонансних справах. Зокрема, під час розслідування справи про найбільший хабар в історії України від Миколи Злочевського фігуранти також згадували звернення до "провидців" і спроби отримати поради перед передачею коштів.

Чому політики звертаються до ворожок та шаманів?

Політична сфера пов'язана з постійними кризами та ризиками, тому політики дедалі частіше звертаються до магії та потойбіччя, щоб отримати відповіді на питання, які все більше їх турбують.

Існує кілька причин, але однією із найголовніших залишається ілюзія контролю. Магічні прогнози створюють для політика психологічну опору та відчуття, що він контролює ситуацію. Хоча, насправді ситуація може відрізнятися від дійсності.

Ще завдяки магії політики намагаються зняти з себе відповідальність за певні вчинки та дії. Шамани, екстрасенси та інші представники вдало користуються вразливістю тих, хто до них приходить та нібито допомагають перекласти тягар ухвалення доленосних і важких рішень на "вищі сили".

Варто також зазначити, що чим вищий рівень влади, тим менше людина довіряє своєму оточенню. Політики часто просять езотериків перевірити лояльність соратників або захистити їх від пристріту та замовних ритуалів з боку ворогів.

Як Вероніка "Феншуй" допомагала Єрмаку, який зараз фігурує у розслідуванні НАБУ та САП?

Ексочільник ОП Андрій Єрмак, ймовірно, радився з ворожкою щодо призначень на вищі державні посади. Відомо, що у цьому йому допомагала 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, тепер більш відома як "Вероніка Феншуй Офіс".

Попри активний контакт Єрмака з ворожкою, сам президент не знав про залучення магії у державні справи. Радник Зеленського Дмитро Литвин заявив для 24 Каналу, що в Офісі президента не проводять консультації з езотериками.

Наразі, екскерівник Офісу Президента не може спілкуватися з "Веронікою Феншуй". Відповідну заборону він отримав від Вищого антикорупційного суду.