Какой маркетплейс появится в противовес Temu?
LPP делает ставку на ритейлера Sinsay, поэтому именно этот маркетполейс появится уже в 2026 году, сообщает Liga.net.
Смотрите также Елена Зеленская выбирает GASANOVA: как началось сотрудничество с брендом и платит ли первая леди за вещи
Сейчас Sinsay генерирует наибольший рост продаж в группе и охватывает более половины магазинов компании.
В Украине бренд занимает лидерскую позицию в сегменте fashion-ритейла – как по объему выручки, так и по количеству магазинов. Во время полномасштабной войны сеть увеличилась в 12 раз – с 33 до 400 точек.
Мы решили запустить его, потому что у Sinsay много клиентов, а предложение бренда в магазинах ограничено. Китайские платформы захватили долю рынка, но их привлекательность постепенно,
– рассказал гендиректор LPP Марек Пехоцки.
Это будет работать следующим образом:
- Маркетплейс будет предлагать товары в сегментах одежды, обуви и товаров для дома, одновременно ассортимент станет шире, чем раньше.
- Для наполнения платформы компания намерена сотрудничать с локальными производителями.
- Выбранная стратегия предусматривает развитие омниканального подхода: онлайн-площадка будет работать во взаимодействии с сетью стационарных магазинов и мобильным приложением.
По словам Пехоцки, целью LPP является создание конкуренции для таких платформ, как Temu и Shein. Для группы запуск торговой площадки является одним из важнейших проектов в ближайшие месяцы.
Новости модных брендов
Zara разорвала договоры аренды с торговыми центрами в Днепре из-за рисков безопасности. Выход Zara с украинского рынка не имеет существенного влияния на торговые центры, поскольку другие арендаторы уже заняли их площади. Известно также, что бренд не разрывает договоры только в Харькове. Причина – в городе магазины открыли недавно.
H&M открывает в Украине онлайн-магазин, где можно покупать женскую, мужскую и детскую одежду. До запуска онлайн-магазина в Украине работали только 9 физических магазинов H&M.
LC Waikiki планирует открыть 10 магазинов в Украине в 2026 году, частности в таких городах, как Хуст, Умань, Звягель, Ковель, Белая Церковь. Компания открыла новый магазин в Киеве в торгово-развлекательном центре Cosmo Multimal, что стало первым открытием в столице с 2022 года.