Почему Zara уходит с украинского рынка?

О том, в какой области магазины больше не будут работать, рассказал Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group и председатель Украинского совета торговых центров, для ЭП.

Так, сообщается, что бренд Zara разорвал договоры аренды с ТЦ в Днепре из-за рисков безопасности.

Известно также, что бренд не разрывает договоры только в Харькове. Причина – в городе магазины открыли недавно, в частности речь идет о ТРЦ "Никольский".

В то же время существенного влияния на работу украинских торговых центров из-за выхода ритейлера не прогнозируется. Как отмечает Гаврюшин, большинство площадей в ТРЦ не пустует, ведь Zara выходила с рынка в начале полномасштабной войны, поэтому другие арендаторы забрали себе соответствующие "участки".

Также председатель совета торговых центров добавляет, что для украинского производителя нет необходимости в огромных площадях. Чаще это маленькие магазины.

Заметьте! Наиболее популярная площадь для украинских брендов 100 – 150 квадратных метров, а размер Zara – более 2 тысяч квадратных метров.

Гаврюшин акцентировал, что основная проблема для украинских ТЦ – адаптация в сложных условиях, связанных с энергетикой.

В целом на работу ТРЦ могут повлиять долговременные проблемы с электроснабжением, например в течение года и следующей зимы, если отрасль не найдет путей, как обеспечить полноценную работу во время таких отключений в будущем,

– говорит Гаврюшин.

Что известно о работе магазинов Zara во время войны?

В 2024 году после двухлетней паузы Inditex (владелец Zara, Bershka, Massimo Dutti) вернулся на украинский рынок, а офлайн-шопинг теперь не уступает онлайну.

Алеся Карнаухова для NV писала, что возвращение в Украину крупных брендов свидетельствует о доверии к нашему рынку.

Что еще известно об уходе бренда из Украины?

Недавно сообщалось. что несмотря на расторжение контрактов в Днепре, Одесса и Харьков – остаются под вопросом. Там магазины фактически не работают, хотя и аренду владельцы платят.

В то же время Zara вместе с другими мировыми брендами подавала заявку на регистрацию товарного знака в России. Местные СМИ сообщали, что ряд брендов вернутся в страну.