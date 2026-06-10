Почему Украина – возможность для польского бизнеса?

Польша планирует изменить модель экономического развития и сделать ставку на высокотехнологичное производство, искусственный интеллект и усиление роли национального бизнеса, пишет Bloomberg.

Смотрите также "Налог на OLX" будет: Рада одобрила налогообложение цифровых платформ, стали известны сроки

На фоне роста зарплат Польша постепенно теряет свое традиционное преимущество как страна с относительно дешевой рабочей силой. Поэтому власти делают ставку на отрасли с высокой добавленной стоимостью.

Отдельную роль в будущем развитии польских компаний правительство отводит Украине. Балчун считает, что после завершения войны украинский рынок станет важной платформой для международной экспансии польского бизнеса.

Мы хотим, чтобы как государственные, так и частные компании рассматривали открытость Украины как уникальную возможность для роста. Роль правительства заключается в создании условий, которые помогут им воспользоваться этой возможностью, и именно это мы планируем сделать,

– говорит чиновник.

Так, в мае крупнейшая польская страховая компания PZU приобрела украинское подразделение MetLife, которое является одним из лидеров рынка страхования жизни в Украине.

Кроме того, по словам польского министра, ряд компаний уже анализирует украинские активы и изучает возможности для будущих инвестиций или приобретений. Отдельное направление, которое привлекает внимание польского бизнеса – розничная торговля.

Какие польские компании появятся в Украине?