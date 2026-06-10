Чому Україну – можливість для польського бізнесу?
Польща планує змінити модель економічного розвитку та зробити ставку на високотехнологічне виробництво, штучний інтелект і посилення ролі національного бізнесу, пише Bloomberg.
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На тлі зростання зарплат Польща поступово втрачає свою традиційну перевагу як країна з відносно дешевою робочою силою. Тому влада робить ставку на галузі з високою доданою вартістю.
Окрему роль у майбутньому розвитку польських компаній уряд відводить Україні. Балчун вважає, що після завершення війни український ринок стане важливою платформою для міжнародної експансії польського бізнесу.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Ми хочемо, щоб як державні, так і приватні компанії розглядали відкритість України як унікальну можливість для зростання. Роль уряду полягає у створенні умов, які допоможуть їм скористатися цією можливістю, і саме це ми плануємо зробити,
– каже посадовець.
Так, у травні найбільша польська страхова компанія PZU придбала український підрозділ MetLife, який є одним із лідерів ринку страхування життя в Україні.
Крім того, за словами польського міністра, низка компаній уже аналізує українські активи та вивчає можливості для майбутніх інвестицій або придбань. Окремий напрямок, який привертає увагу польського бізнесу – роздрібна торгівля.
Які польські компанії з’являться в Україні?
- Одним із найочікуваніших виходів на український ринок стане поява мережі дискаунтерів Pepco. Компанія офіційно підтвердила запуск своїх перших магазинів в Україні вже 2026 році. Компанія спеціалізується на товарах за доступними цінами для щоденних покупок.
- Відкриття перших магазинів – це буде Київ і західна частина України. Це будуть повноцінні магазини Pepco, з повноцінним асортиментом. Йдеться про торговельні центри категорії А, які вже себе зарекомендували.
- Ще одним потенційно великим гравцем може стати маркетплейс Allegro, який часто називають польською альтернативою Temu. Першим кроком стане можливість для українських покупців замовляти товари у польських продавців на Allegro з доставкою в Україну.
- Запуск цього етапу очікується вже у червні. Зазначається, що логістичним партнером проєкту може стане Nova Post.