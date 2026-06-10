Чому Україну – можливість для польського бізнесу?

Польща планує змінити модель економічного розвитку та зробити ставку на високотехнологічне виробництво, штучний інтелект і посилення ролі національного бізнесу, пише Bloomberg.

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На тлі зростання зарплат Польща поступово втрачає свою традиційну перевагу як країна з відносно дешевою робочою силою. Тому влада робить ставку на галузі з високою доданою вартістю.

Окрему роль у майбутньому розвитку польських компаній уряд відводить Україні. Балчун вважає, що після завершення війни український ринок стане важливою платформою для міжнародної експансії польського бізнесу.

Ми хочемо, щоб як державні, так і приватні компанії розглядали відкритість України як унікальну можливість для зростання. Роль уряду полягає у створенні умов, які допоможуть їм скористатися цією можливістю, і саме це ми плануємо зробити,

– каже посадовець.

Так, у травні найбільша польська страхова компанія PZU придбала український підрозділ MetLife, який є одним із лідерів ринку страхування життя в Україні.

Крім того, за словами польського міністра, низка компаній уже аналізує українські активи та вивчає можливості для майбутніх інвестицій або придбань. Окремий напрямок, який привертає увагу польського бізнесу – роздрібна торгівля.

Які польські компанії з’являться в Україні?