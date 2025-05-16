Как компания вышла с рынка

Inditex владеет брендами Zara, Bershka и Pull & Bear, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В октябре 2022 года Inditex нашла покупателя для своего российского бизнеса, который теперь работает под названием New Fashion. Им стала ливанская семья Даер, которая продает товары Inditex по франшизе. За месяц до сделки семья Даер зарегистрировала в ОАЭ компанию Mixed R, которая официально и стала владельцем российского подразделения Inditex.

Прежде чем завершить продажу, Inditex списала кредит на 9,1 миллиардов рублей, выданный ранее дочерней компании в России, и перевела ей еще 5,7 миллиардов рублей. После этого компанию продали за символическую сумму.

С точки зрения здравого смысла в актив, от которого избавляются, обычно не инвестируют,

– отметил бывший операционный директор EY Пол Остлинг.

Возвращение брендов под новыми названиями

После смены собственника на месте магазинов Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius (их было 243) появились новые бренды: Maag, Dub, Ecru и Vilet. Они предлагают почти идентичную одежду от неизменных поставщиков.

Часть дизайнеров, менеджеров и закупщиков Inditex переехали в ОАЭ и работают в бизнесе, который испанская компания называет "Daher Group". Такой компании официально не существует, но она оперирует через Mixed R.

Похоже, это часть закономерности, которую я наблюдал в некоторых других случаях, когда компании выезжали из России, а активы были записаны на имя холдинговых компаний, контролируемых в ОАЭ, где практически невозможно найти информацию, и поэтому их невозможно проверить,

– сказал профессор Кристиан Ласслетт.

Inditex заверила Financial Times, что больше не имеет ничего общего со своим бывшим бизнесом и никак ему не помогает. По их словам, они просто продали компанию, но оставили себе возможность вернуться на рынок России, если договорятся о франшизе.