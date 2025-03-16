Крупным западным компаниям это совсем невыгодно. Это 24 Каналу озвучил доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Российский рынок не продает авто

Игорь Липсиц отметил, что компания Toyota провела совещание своих дилеров, но там не было объявлено, что они возвращаются. Говорилось о том, что, возможно, Toyota когда-то, при каких-то условиях начнет нормальные поставки запчастей для сервиса своих автомобилей в Россию.

Потому что сейчас катастрофа. У тебя иностранный автомобиль, а запчастей нет. Нужно или за тройную, или еще большую цену привозить запчасть откуда-то, "левыми" каналами. Или ставить какие-то самодельные запчасти, что не на пользу для автомобиля. Возможно, какие-то запчасти пойдут для тех машин, которые Toyota когда-то продала,

– сказал он.

Дело в том, что автомобильный рынок России переполнен китайскими автомобилями. Китай даже прекратил поставлять авто в страну-агрессор, потому что продаж нет.

"У "АвтоВАЗа" стоит 100 тысяч машин, которые не продаются. Какой смысл Toyota, Volkswagen, Audi и другим компаниям возвращаться на этот рынок, если он не продает авто? У людей нет денег", – добавил доктор экономических наук.

К слову, от 24 февраля 2022 года с рынка России вышло 467 западных компаний. Ранее они ежегодно платили примерно 6 миллиардов долларов налогов. Спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Викофф считает, что Кремль заинтересован в возвращении иностранного бизнеса. По его словам, западные компании могут вернуться в Россию после заключения мирного соглашения по войне в Украине.