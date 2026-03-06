Як зросли доходи власника Sinsay?

LPP за підсумками 2025 року збільшила виторг в Україні на 54% – до близько 17 мільярдів гривень, пише Forbes.

Натомість чистий прибуток юрособи компанії "ЛПП Україна" зріс до 1,1 мільярда гривень, що у понад вісім разів більше, ніж за попередній рік.

Загалом за 2025-й LPP відкрила близько 200 магазинів своїх мереж в Україні, серед яких Sinsay, Reserved, House, Cropp і Mohito. Загалом у мережі вже понад 500 магазинів.

До слова, LPP робить ставку на ритейлера Sinsay, тому саме цей маркетполейс з’явиться вже у 2026 році, повідомляє Liga.net.

Наразі Sinsay генерує найбільше зростання продажів у групі та охоплює понад половину магазинів компанії. В Україні бренд займає лідерську позицію у сегменті fashion-ритейлу – як за обсягом виручки, так і за кількістю магазинів.

Метою LPP є створення конкуренції для таких платформ, як Temu та Shein. Для групи запуск торговельного майданчика є одним із найважливіших проєктів у найближчі місяці.

