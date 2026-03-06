Як зросли доходи власника Sinsay?
LPP за підсумками 2025 року збільшила виторг в Україні на 54% – до близько 17 мільярдів гривень, пише Forbes.
Натомість чистий прибуток юрособи компанії "ЛПП Україна" зріс до 1,1 мільярда гривень, що у понад вісім разів більше, ніж за попередній рік.
Загалом за 2025-й LPP відкрила близько 200 магазинів своїх мереж в Україні, серед яких Sinsay, Reserved, House, Cropp і Mohito. Загалом у мережі вже понад 500 магазинів.
До слова, LPP робить ставку на ритейлера Sinsay, тому саме цей маркетполейс з’явиться вже у 2026 році, повідомляє Liga.net.
Наразі Sinsay генерує найбільше зростання продажів у групі та охоплює понад половину магазинів компанії. В Україні бренд займає лідерську позицію у сегменті fashion-ритейлу – як за обсягом виручки, так і за кількістю магазинів.
Метою LPP є створення конкуренції для таких платформ, як Temu та Shein. Для групи запуск торговельного майданчика є одним із найважливіших проєктів у найближчі місяці.
Новини модних брендів в Україні
Reebok поступово згортає свою присутність на українському ринку, зокрема закриває магазини в Києві та онлайн-магазин. Українські спортивні ритейлери зацікавлені в дистриб'юторстві бренду, але запуск окремої мережі цього бренду малоймовірний.
Zara також розірвала договори оренди з торговими центрами у Дніпрі через безпекові ризики. Вихід Zara з українського ринку не має суттєвого впливу на торговельні центри, оскільки інші орендарі вже зайняли їхні площі. Відомо також, що бренд не розриває договори лише в Харкові. Причина – у місті магазини відкрили нещодавно.
H&M відкриває в Україні онлайн-магазин, де можна купувати жіночий, чоловічий та дитячий одяг. До запуску онлайн-магазину в Україні працювали лише 9 фізичних магазинів H&M.
LC Waikiki планує відкрити 10 магазинів в Україні у 2026 році, зокрема в таких містах, як Хуст, Умань, Звягель, Ковель, Біла Церква. Компанія відкрила новий магазин у Києві в торгово-розважальному центрі Cosmo Multimal, що стало першим відкриттям у столиці з 2022 року.