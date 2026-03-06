Що відомо про скандальне відео від працівника "Нової пошти"?

У вже видаленому відео працівник компанії Роман висміював клієнтів, які просили обслуговувати їх українською мовою, пише "Фокус".

Відео швидко розлетілося соцмережами. Співробітник знімав його у робочій формі з логотипом компанії прямо у відділенні. У кадрі він іронізував над клієнтами, які запитували, чому їх обслуговують не державною мовою, і додав саркастичний напис: "Чому російською?".

Фрагмент відео працівника / скриншот "Фокус"

Яка була реакція українців?

Відео стрімко розлетілося соцмережами. Після його поширення люди почали масово звертатися до офіційної сторінки компанії у Threads з вимогою відреагувати. У коментарях наголошували, що чоловік записував ролик у формі компанії та на робочому місці, що може шкодити репутації бренду.

Розголос ситуації у Threads / скриншот 24 Каналу

Нікчема, що працює на вас, у вашій формі з вашим логотипом, у вашому приміщенні висміює та зневажає конституційне право, за яке сотні тисяч кращих синів України щодня б'ються насмерть. Я вимагаю негайної реакції щодо дій цього додіка,

– звернувся до компанії один з коментаторів.

У компанії оперативно відреагували на скандал. Представники "Нової пошти" повідомили, що працівника вже звільнили.

Що каже закон про обслуговування українською мовою?

Надавачі послуг повинні спілкуватися та надавати послуги про товар українською мовою, незалежно від форми власності. Саме про це йдеться в Законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За порушення цих норм існують штрафи:

Якщо Закон було порушено в інтернеті, то накладається штраф у розмірі від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нині це 3 тисячі 400 гривень.

Але, якщо фіксуються повторні порушення, то штраф становить від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів – від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень.

Інші скандали за участі українських компаній