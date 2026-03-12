Сколько выторговали компании в Украине?
Средняя ежедневная выручка бизнеса продолжает увеличиваться, пишет ГНСУ.
Смотрите также Одна ошибка – и штраф: что ФЛП стоит знать о лимите дохода и как его считать
В феврале он достиг 15,5 миллиардов гривен в день. Это:
- на 1,5 миллиарда больше, чем в феврале 2025 года;
- на 0,8 миллиарда гривен больше, чем в январе 2026 года.
За месяц бизнес сформировал почти 730 миллионов фискальных чеков. В среднем это около 26,1 миллионов чеков ежедневно. Правда, этот показатель немного ниже, чем в январе.
Такие колебания обычной сезонной динамикой экономики. На активность также влияют внешние факторы – перебои с электроснабжением, погодные условия и общая ситуация в экономике.
Зачем нужен фискальный чек?
Фискальный чек является важным документом, который подтверждает факт расчетной операции и защищает права потребителя. Почему продавцы обязаны его выдавать и что об этом говорит закон – подробно объясняет 24 Канал.
Чек содержит данные о продавце, сумму покупки, дату и время операции и фискальный номер, что позволяет налоговой службе учитывать проведенные расчеты.
Чек – это доказательство, что ваши деньги ушли в легальную экономику, а не в тень. Это – защита прав потребителя,
– говорится в сообщении ГНС.
Закон обязывает бизнес выдать чек в любом случае, но покупатель может выбрать, в какой форме его получить – бумажной или электронной.
Поэтому вопрос на кассе обычно означает уточнение этого выбора, а не возможность отказаться от фискального чека вообще.
Что нужно знать о налогах для бизнеса в Украине?
Верховная Рада не приняла законопроект №14025 о налогообложении цифровых платформ, известный как "налог на OLX". Финансовый аналитик Андрей Шевчишин положительно оценил законопроект, который предусматривает автоматический обмен информацией о доходах через интернет-платформы.
ФЛП получают уведомления о налоговой задолженности, которые могут содержать устаревшие данные, что следует проверить. ФЛП отвечает за долги всем своим имуществом, но закон защищает единственное жилье, если оно является местом постоянного проживания и не превышает социальные нормы площади.
МВФ утвердил новую программу для Украины, которая включает уплату НДС для ФЛП с оборотом более 4 миллионов гривен с 2027 года. Введение НДС для ФОПов может создать дополнительную нагрузку и увеличить расходы предпринимателей.