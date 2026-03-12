Скільки виторгували компанії в Україні?

Середній щоденний виторг бізнесу продовжує збільшуватися, пише ДПСУ.

У лютому він досяг 15,5 мільярдів гривень на день. Це:

на 1,5 мільярди більше, ніж у лютому 2025 року;

на 0,8 мільярда гривень більше, ніж у січні 2026 року.

За місяць бізнес сформував майже 730 мільйонів фіскальних чеків. У середньому це близько 26,1 мільйонів чеків щодня. Щоправда, цей показник трохи нижчий, ніж у січні.

Такі коливання звичайною сезонною динамікою економіки. На активність також впливають зовнішні фактори – перебої з електропостачанням, погодні умови та загальна ситуація в економіці.

Навіщо потрібен фіскальний чек?

Фіскальний чек є важливим документом, який підтверджує факт розрахункової операції та захищає права споживача. Чому продавці зобов'язані його видавати та що про це говорить закон – детально пояснює 24 Канал.

Чек містить дані про продавця, суму покупки, дату й час операції та фіскальний номер, що дозволяє податковій службі обліковувати проведені розрахунки.

Чек – це доказ, що ваші гроші пішли в легальну економіку, а не в тінь. Це – захист прав споживача,

– йдеться в повідомленні ДПС.

Закон зобов'язує бізнес видати чек у будь-якому разі, але покупець може обрати, у якій формі його отримати – паперовій чи електронній.

Тож запитання на касі зазвичай означає уточнення цього вибору, а не можливість відмовитися від фіскального чека взагалі.

Що треба знати про податки для бізнесу в Україні?