На що скаржаться поляки в Україні
Польський бізнес нібито відчуває, що його "витісняють" з України, передає money.pl. Тож міністр фінансів та економіки Анджей Доманський намагався залагодити частину суперечок, хоч багато проблем і досі залишаються нерозв'язаними.
Дивіться також Пряме влучання російської ракети зруйнувало склад українського бренду Rikky Hype
Відомо, що темами для обговорення стали інвестиції в енергетичний сектор, розвиток дронових технологій і підготовка до червневої Конференції з відновлення України в Гданську. Однак у порядку денному було й питання про польську компанію, яка досі чекає на гроші за будівництво сміттєпереробного заводу у Львові.
Однак список "складних питань" у взаємних відносинах є значно довшим, і його не можна приховати деклараціями про солідарність та підтримку України в боротьбі з Росією,
– йдеться в повідомленні.
Підприємці скаржаться на жорсткі правила й короткі терміни проведення тендерів, а також недостатню підтримку системи гарантій. Один із представників бізнесу описав ситуацію, коли польські компанії буцімто "витісняють" з українського ринку, тоді як перевагу можуть отримувати, зокрема, турецькі фірми.
Окрім того, згадали й про корупцію – так званий "додатковий податок", який нібито залишається системною проблемою, а також обмежену присутність польських інституцій розвитку.
У ЗМІ додали – частина бізнесу та політиків побоюється можливого вступу України до ЄС. Насамперед занепокоєння стосується конкуренції в аграрному секторі та транспортній галузі.
І хоча одного офіційного візиту замало для розв'язання всіх проблем, Доманський "залишається оптимістом". За його словами, українська сторона відкрита до діалогу, а результати поїздки до Києва навіть перевершили очікування.
Цікаво! За інформацією українського Мінфіну, на зустрічі обговорили співпрацю з польським банком розвитку BGK та експортно-кредитним агентством KUKE щодо підтримки проєктів відновлення, розвитку муніципальної інфраструктури, енергетики, транспорту та приватного сектору.
Останні новини польського бізнесу в Україні:
Нагадаємо, нещодавно про наміри вийти на український ринок оголосили одразу дві польські компанії. Спершу тестовий запуск магазинів підтвердила мережа дискаунтерів Pepco.
Згодом про поетапне масштабування бізнесу розповів найбільший польський маркетплейс Allegro, що нібито може скласти конкуренцію китайському Temu.