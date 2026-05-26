На що скаржаться поляки в Україні

Польський бізнес нібито відчуває, що його "витісняють" з України, передає money.pl. Тож міністр фінансів та економіки Анджей Доманський намагався залагодити частину суперечок, хоч багато проблем і досі залишаються нерозв'язаними.

Відомо, що темами для обговорення стали інвестиції в енергетичний сектор, розвиток дронових технологій і підготовка до червневої Конференції з відновлення України в Гданську. Однак у порядку денному було й питання про польську компанію, яка досі чекає на гроші за будівництво сміттєпереробного заводу у Львові.

Однак список "складних питань" у взаємних відносинах є значно довшим, і його не можна приховати деклараціями про солідарність та підтримку України в боротьбі з Росією,

– йдеться в повідомленні.

Підприємці скаржаться на жорсткі правила й короткі терміни проведення тендерів, а також недостатню підтримку системи гарантій. Один із представників бізнесу описав ситуацію, коли польські компанії буцімто "витісняють" з українського ринку, тоді як перевагу можуть отримувати, зокрема, турецькі фірми.

Окрім того, згадали й про корупцію – так званий "додатковий податок", який нібито залишається системною проблемою, а також обмежену присутність польських інституцій розвитку.

У ЗМІ додали – частина бізнесу та політиків побоюється можливого вступу України до ЄС. Насамперед занепокоєння стосується конкуренції в аграрному секторі та транспортній галузі.

І хоча одного офіційного візиту замало для розв'язання всіх проблем, Доманський "залишається оптимістом". За його словами, українська сторона відкрита до діалогу, а результати поїздки до Києва навіть перевершили очікування.

Цікаво! За інформацією українського Мінфіну, на зустрічі обговорили співпрацю з польським банком розвитку BGK та експортно-кредитним агентством KUKE щодо підтримки проєктів відновлення, розвитку муніципальної інфраструктури, енергетики, транспорту та приватного сектору.

