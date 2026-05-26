У якому стані перебуває постраждалий юнак, розкрили у посольстві України в Польщі.

Як почувається юний українець після жорстокого нападу?

22 травня консул відвідав підлітка за місцем проживання, щоб дізнатися, як Артем почувається, а також про актуальні потреби родини.

Юнак почувається задовільно, кажуть у посольстві. Він пройшов лікування та поступово повертається до звичного життя.

Інтереси Артема представляє адвокат. Консульський відділ постійно контактує з родиною та стежитиме за перебігом розслідування, зокрема за тим, як юридично кваліфікують дії нападників.

Посольство України відзначило увагу польської сторони до цієї справи на найвищому рівні та підтримує позицію польських офіційних осіб: насильству й ворожнечі через національність, мову чи походження не може бути виправдання.

Зауважимо, що 24 травня Артема провідав маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий. Під час візиту Чажастий висловив підтримку хлопцю та його родині й запросив їх відвідати польський парламент і сенат. Він зазначив, що Польща не має бути країною, де дитина боїться говорити рідною мовою.

Нагадаємо, що 7 травня на Свентокшиському мосту у Варшаві група польських підлітків напала на трьох українських хлопців. Причиною нападу стало їхнє українське походження. Нападники використали перцевий газ і били підлітків ногами. Унаслідок нападу 16-річний Артем отримав серйозні травми – перелом черепа, вибиті зуби, шрами на обличчі, а також психологічну травму, через яку боїться виходити з дому.

Двом його друзям зламали носи та пошкодили окуляри.

Відомо, що поліція затримала 5 польських підлітків віком від 15 до 18 років, яких підозрюють у нападі.