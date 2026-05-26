В каком состоянии находится пострадавший юноша, раскрыли в посольстве Украины в Польше.

Смотрите также Заставили петь песню и жестоко избили: в Польше группа мужчин напала на украинца

Как чувствует себя юный украинец после жестокого нападения?

22 мая консул посетил подростка по месту жительства, чтобы узнать, как Артем чувствует себя, а также об актуальных потребностях семьи.

Юноша чувствует себя удовлетворительно, говорят в посольстве. Он прошел лечение и постепенно возвращается к привычной жизни.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Интересы Артема представляет адвокат. Консульский отдел постоянно контактирует с семьей и будет следить за ходом расследования, в частности за тем, как юридически квалифицируют действия нападавших.

Посольство Украины отметило внимание польской стороны к этому делу на самом высоком уровне и поддерживает позицию польских официальных лиц: насилию и вражде из-за национальности, языка или происхождения не может быть оправдания.

Заметим, что 24 мая Артема навестил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый. Во время визита Чажастый выразил поддержку парню и его семье и пригласил их посетить польский парламент и сенат. Он отметил, что Польша не должна быть страной, где ребенок боится говорить на родном языке.

Напомним, что 7 мая на Свентокшиском мосту в Варшаве группа польских подростков напала на трех украинских ребят. Причиной нападения стало их украинское происхождение. Нападавшие использовали перцовый газ и били подростков ногами. В результате нападения 16-летний Артем получил серьезные травмы – перелом черепа, выбитые зубы, шрамы на лице, а также психологическую травму, из-за которой боится выходить из дома.

Двум его друзьям сломали носы и повредили очки.

Известно, что полиция задержала 5 польских подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которых подозревают в нападении.